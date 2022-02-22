«Я думаю, политики наиграются «в войнушку», и какое-то придёт решение со всех сторон»: харьковчане про угрозу вторжения России

Уже несколько месяцев украинцев пугают новостями о возможном вторжении России. С каждым днем ​​переносятся даты, а должностные лица высочайших уровней советуют быть готовыми к противоборству в любой момент.

Ольга также готовится к разным сценариям, поэтому уже давно собрала тревожный чемодан с вещами первой необходимости для эвакуации или перехода в бомбоубежище.

Ольга, бухгалтер

Я поклала туди, звичайно, в першу чергу, документи свої. Документи, паспорти, договори і гроші. Ну, невеличка сума. І невеликий запас води і печива. Краще перестрахуватися, краще — нехай цього не буде, але нехай воно буде складене, мало що може бути…

Другие харьковчане также держат руку на пульсе и следят за происходящим. Люди признаются, что из-за последних событий почувствовали тревожность и страх, однако понимают, что в такие времена нужно объединяться.

Лариса, пенсионерка

Надо как-то держаться, я думаю, всё-таки политики наиграются «в войнушку» и, наверное, какое-то придёт решение со всех сторон. И от наших западных партнёров и, наверное, Россия мозги включит, их правительство. Потому что жить в постоянном стрессе — это очень негативно влияет и на отношения в семье, везде. Поэтому постоянно ходить вот так, знаете, надоело, честно.

София, харьковчанка

У меня там мама звонит, тоже рассказывает, переживает. Какое-то волнение присутствует, конечно. Больше переживаешь, даже не только за себя, а за свою семью. И не знаешь — надо тебе куда-то собираться, уезжать или не надо.

Лали, пенсионерка

Есть опасения, есть переживания, потому что не столько за себя, как за детей. Хотелось бы мира, понимаем, что кто-то не прав, а нам нужно держаться, надо быть вместе, надо друг друга поддерживать, и тогда, я думаю, что у нас всё будет хорошо. Я считаю, что надо объединяться, друг друга поддерживать — это самое тяжёлое время, когда сейчас надо объединиться.

Психолог Борислав Хомуленко объясняет, что информационное пространство действительно оказывает большое влияние на эмоциональное напряжение общества. По его словам, новости о возможной полномасштабной войне значительно подняли уровень паники. Некоторые его клиенты начали думать о переезде в другой город или страну, другие начали массово скупать продукты.

Борислав Хомуленко, психолог

Важно делегировать ответственность людям, которые занимаются решением непосредственных задач и посвятить себя решением задач, которые существуют в личной жизни. Если люди научатся держать себя в руках и реагировать адекватно и не очень эмоционально, то любая социальная ситуация решается в 2-3 раза лучше.

Тем временем украинские власти просят доверять только проверенной и официальной информации и не попадаться на фейковые провокационные уловки со стороны страны-агрессора.

Агентство Телевидения Новости