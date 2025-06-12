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"Я живу в Києві й також прокидаюсь від вибухів": посол ЄС Матернова сподівається, що 18-й пакет санкцій допоможе примусити рф припинити терор

Я живу в Києві й також прокидаюсь від вибухів: посол ЄС Матернова сподівається, що 18-й пакет санкцій допоможе примусити рф припинити терор

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова висловила сподівання, що презентований 18-й пакет європейських санкцій примусить росію до припинення терору

Про це вона сказала на пресконференції щодо роботи фонду енергоефективності, передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Зокрема, пані посол розповіла, як реагує на останні обстріли росіян території України. За її словами, зрозуміло, що москва не має наміру припиняти терор.

"Я живу тут (у Києві, - ред.) і спускаюсь також в укриття. Я також прокидаюсь від вибухів. І зрозуміло, що москва не має наміру припиняти терор. Ми сподіваємось, що той 18 пакет санкцій, який представили в ЄС, може сприяти примушенню москви до припинення терору", - зазначила Матернова.

Джерело: espreso.tv

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