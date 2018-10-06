Государство
Перейти к списку новостей
06.10.2018 19:23
Просмотров: 296

"Я не готов к ссоре с РФ": глава Еврокомиссии сделал заявление

Я не готов к ссоре с РФ: глава Еврокомиссии сделал заявление

Евросоюз должен "сохранять спокойствие" в отношениях с Россией.

Даже после ситуации с обвинениями россиян в хакерских атаках диалог между Москвой и ЕС не может прекратиться.

Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет 24 канал со ссылкой на издание Der Standard.

Так, Юнкер отметил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией хотя бы для безопасности.

"Несмотря на недовольство в отношении России, которое в эти часы все сильнее растет, нам снова надо осознать, что нам следует из соображений архитектуры безопасности поддерживать диалог с Россией и частично действовать совместно", – отметил Юнкер.

Председатель Еврокомиссии говорит, что "не готов к ссоре с Россией".

"Хотя я только что опубликовал коммюнике в Брюсселе, в котором мы очень критически относимся к тому, что происходит в Нидерландах. Но я выступаю за то, чтобы сохранять спокойствие, не поддаваясь россиянам", – добавил он.

Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность попыткой России совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четверых россиян, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрету химического оружия (ОЗХЗ).

Впоследствии Минюст США выдвинул обвинения семерым россиянам в попытке вмешательства в работу сетей крупных международных организаций, таких как Антидопинговое агентство, Организация по запрещению химического оружия, Международная ассоциация легкой атлетики, FIFA и другие.

Вслед за США и Нидерландами обвинили в кибератаках внешнюю разведку Министерства обороны Российской Федерации Германия и Канада.

Также на действия России отреагировала Чехия.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 