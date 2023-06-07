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Я впевнений, що на саміті НАТО у Вільнюсі нам дадуть найміцніші гарантії, — президент Зеленський

Я впевнений, що на саміті НАТО у Вільнюсі нам дадуть найміцніші гарантії, — президент Зеленський

Під час пресконференції з нагоди Дня журналіста Зеленський підкреслив, що Україна хоче отримати "гарантії на папері, а не будапештські".

"Щоб через півроку чи рік хтось із лідерів не почав наратив, що їх суспільство втомлюється, економіка втомлюється, що вони не можуть нам давати відповідні обсяги допомоги.

А якщо один почне, другий підключиться, третій... десять країн — все: антипутінська коаліція буде зруйнована", — сказав президент.

За його словами, надання таких гарантій на саміті у Вільнюсі стане сигналом, що Україну бачать у НАТО.

Президент вважає, що багато в чому партнери розуміють, що цей саміт має бути кроком уперед щодо членства України в НАТО.

Джерело: https://t.me/znua_live/96688

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