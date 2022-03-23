Ядерні погрози РФ: НАТО передає Україні зброю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани відправлення в Україну обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Це питання буде вирішено під час саміту країн-членів Альянсу, який відбудеться завтра, 24 березня.

“Я очікую, що завтра союзники погодять надання додаткової підтримки (Україні – ред.). Це включає допомогу у сфері кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститись від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз”, – сказав Столтенберг.

Він вчергове заявив позицію НАТО щодо недопущення виходу війни за межі України.

“Ми рішучі зробити все, що ми можемо, щоб підтримати Україну. Але ми маємо відповідальність гарантувати, що війна не вийде за межі України та не стане конфліктом між Росією та НАТО”, – додав Столтенберг.

Агентство Телевидения Новости