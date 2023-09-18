Ядерний удар з боку Пхеньяна стане кінцем режиму в КНДР, — президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в інтерв'ю агентству Associated Press.

"Наші країни (Південна Корея та США — ред.) підтвердили, що на будь-який напад з використанням ядерної зброї з боку Північної Кореї буде швидка, нищівна і рішуча відповідь, яка приведе до падіння режиму", — сказав він.

За словами президента, американське розширене стримування передбачає готовність Вашингтона застосувати для захисту союзника всі засоби, включно із ядерними.

Джерело: https://t.me/znua_live/112804

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