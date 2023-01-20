Як актуалізуватимуть дані військовозобов'язаних українців з державними реєстрами

Через війну з рф внутрішня міграція населення України набула великих масштабів. Багато громадян виїхали за кордон, хтось переїхав до інших регіонів країни, став переселенцем і отримує допомогу від держави.

Кабмін затвердив постанову №1493 від 30 грудня 2022 року про проведення верифікації деяких реєстрових даних, чим передбачив проведення звірки персональних даних про фізичних осіб.

Україні автоматизують та прискорять збирання актуальних даних щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів, щоб мати актуальні дані щодо місця перебування громадян, їхнє працевлаштування, виконання податкових зобов'язань та сімейний стан.

Дані звірятимуть з шістьма державними реєстрами. Дані актуалізують, якщо вони не сходяться. Така звірка допоможе перевірити правомірність призначення соціальних виплат та дасть змогу покращити призов громадян у рамках мобілізації.

Звіряння даних буде виконане з метою:

● Перевірки підстав для призначення різних соціальних виплат;

● Перевірки сплати податків;

● Перевірки майнового стану громадян;

● Виконанню закону про мобілізацію громадян призовного віку.

Актуальні відомості про військовозобов'язаного громадянина можуть бути занесені лише до одного з вказаних реєстрів, і це може ускладнити пошук даних в умовах загальної мобілізації.

Дані звірятимуть з:

● Єдиним державним демографічним реєстром;

● Державним реєстром фізичних осіб – платників податків;

● Державним реєстром актів цивільного стану громадян;

● Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

● Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб;

● Відомчою інформаційною системою Державної міграційної служби.

Звірку проводитимуть автоматично, якщо дані з різних реєстрів не збігатимуться, тоді їх актуалізуватимуть за найсвіжішими параметрами.

Джерело: news.uaportal.com

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