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Які декларації потрібно подавати у разі, якщо ви звільнилися з публічної служби?

Які декларації потрібно подавати у разі, якщо ви звільнилися з публічної служби?

Під час кампанії декларування подати декларацію необхідно не тільки особам, які наразі працюють на публічній службі, але й колишнім посадовцям, які звільнилися у 2020 році.

Такі особи мають подати декларацію типу “після звільнення”, а не “щорічну” декларацію.

Загалом, якщо особа звільняється з посади, яка передбачала подання декларацій, то їй потрібно подати два типи декларації — перед звільненням та після звільнення.

Декларація перед звільненням — декларація, яку потрібно подати впродовж 20 робочих днів з дня звільнення. Вона охоплюватиме період, який не був охоплений деклараціями, які суб’єкт декларування подавав раніше.

Зверніть увагу: якщо ви звільняєтеся під час кампанії декларування, то спочатку потрібно подати щорічну декларацію. Наприклад, дата вашого звільнення 31 січня 2021 року, отже до звільнення вам потрібно подати щорічну декларацію за 2020 рік, і лише потім подати декларацію перед звільненням, яка охоплюватиме період із 01.01.2021 по 31.01.2021 року.

Декларація після звільнення — декларація, яку потрібно подати на наступний рік після звільнення у період кампанії декларування, тобто з 1 січня по 31 березня наступного року після звільнення.

У яких випадках декларація після звільнення не подається?

Якщо до 1 квітня наступного року після звільнення з посади суб’єкт декларування знов розпочинає діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену в підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, і подає декларацію відповідно до частини першої статті 45 Закону (щорічну декларацію), то декларацію після звільнення подавати не потрібно.

У яких випадках декларації перед звільненням та після звільнення не потрібно подавати?

1. Якщо особа перестає бути суб’єктом декларування, наприклад згідно зі змінами, внесеними до закону, чи у зв’язку зі зміною статусу юридичної особи публічного права на юридичну особу приватного права декларації перед звільненням та після звільнення подавати не потрібно. Адже в цих випадках особа втрачає статус суб’єкта декларування і вимоги фінансового контролю більше не поширюються на неї, а отже особа вже не повинна подавати декларації. Наприклад, помічники суддів були суб’єктами декларування у період з 18.10.2019 (дата набрання чинності Закону України від 02.10.2019 № 140-ІХ , згідно з яким їх віднесено до суб’єктів декларування) по 24.10.2020 (дата набрання чинності Законом України від 17.09.2020 № 912-ІХ «Про розвідку», яким їх виключено з числа таких суб’єктів), у зв’язку з чим на них поширювалися вимоги ст. 45 Закону щодо подачі декларацій. Після 24.10.2020 помічники суддів, а також особи, які звільнилися з цієї посади, не зобов’язані подавати декларації будь-якого типу.

2. У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація перед звільненням та після звільнення не подається. Звільнення особи за переведенням або в разі, якщо особа стала переможцем конкурсу й у зв’язку з цим звільнилася з роботи в одному органі і прийнята на роботу в інший орган наступного робочого дня (без врахування вихідних днів), не вважається припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, оскільки в такому випадку відбувається лише зміна посади або інших істотних умов праці.

3. У разі, якщо особа обіймала одночасно дві посади, що зумовлювали обов’язок подати декларацію, але протягом року особа звільнилася або іншим чином припинила перебувати на одній із таких посад, декларація перед звільненням та після звільнення не подається.

Нагадуємо, що кампанія декларування 2021 року триватиме до 31 березня.

Отримати роз’яснення щодо заповнення декларації можна:

● звернувшись до уповноважених підрозділів/осіб із питань запобігання корупції у вашій установі. Їхні контакти можна знайти за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/katalog-upovnovazhenyh/ ;

● за телефоном Контакт-центру НАЗК +38(044)200–06–94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00;

● за адресою support@nazk.gov.ua до служби технічної підтримки;

● у пошуку за ключовим словом у базі знань НАЗК за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/

Источник: nazk.gov.ua

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