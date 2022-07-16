Які головні наративи просуває російська пропаганда. Велике дослідження
Аналітична група Index Systems ltd дослідила близько чотирьох тисяч сайтів рф від початку року. У підсумку вдалося виділити окремі наративи:
Спеціальна військова операція, військова техніка, об’єкти
Будь-які дії країн НАТО або українського війська – «сами виноваты», бо будуть удари по центрах управління нових країн НАТО чи зворотна атака на острів Зміїний.
- Україна, армія, суспільство
● Домівки мирних та лікарні використовують для розміщення озброєння.
● Зростає інтенсивність обстрілів з боку України новою західною технікою.
● Нацисти планують підрив громадської інфраструктури за умов наступу рф і хочуть звалювати жертви на зс рф.
● Роздмухується тема великих втрат іноземного легіону, що воює на боці України.
- Російська армія, взаємодія з мирним населенням
● Наступна битва рф – за Слов’янськ та Краматорськ, це чергові котли, ЗСУ вже несуть втрати і ще будуть.
● Щоб звинуватити рф у застосуванні хімічної зброї, ЗСУ вже завезли до Слов’янська тони хлору.
● рф не має потреби використовувати професійне військо, необхідна звичайна піхота на штурм невеликих міст, як репетиція штурму Харкова.
На зображенні – сталі словосполучення в інформаційному просторі рф.
Джерело: https://t.me/spravdi/13303