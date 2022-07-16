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Сегодня 06:25
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Які головні наративи просуває російська пропаганда. Велике дослідження

Аналітична група Index Systems ltd дослідила близько чотирьох тисяч сайтів рф від початку року. У підсумку вдалося виділити окремі наративи:

Спеціальна військова операція, військова техніка, об’єкти

Будь-які дії країн НАТО або українського війська – «сами виноваты», бо будуть удари по центрах управління нових країн НАТО чи зворотна атака на острів Зміїний.

- Україна, армія, суспільство

● Домівки мирних та лікарні використовують для розміщення озброєння.

● Зростає інтенсивність обстрілів з боку України новою західною технікою.

● Нацисти планують підрив громадської інфраструктури за умов наступу рф і хочуть звалювати жертви на зс рф.

● Роздмухується тема великих втрат іноземного легіону, що воює на боці України.

- Російська армія, взаємодія з мирним населенням

● Наступна битва рф – за Слов’янськ та Краматорськ, це чергові котли, ЗСУ вже несуть втрати і ще будуть.

● Щоб звинуватити рф у застосуванні хімічної зброї, ЗСУ вже завезли до Слов’янська тони хлору.

● рф не має потреби використовувати професійне військо, необхідна звичайна піхота на штурм невеликих міст, як репетиція штурму Харкова.

На зображенні – сталі словосполучення в інформаційному просторі рф.

Які головні наративи просуває російська пропаганда. Велике дослідження

Джерело: https://t.me/spravdi/13303

Новости портала «Весь Харьков»

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