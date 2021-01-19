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Які комбінації клавіш на клавіатурі корисно знати при роботі з Реєстром декларацій?

Які комбінації клавіш на клавіатурі корисно знати при роботі з Реєстром декларацій?

Для того, аби забезпечити комфортні умови для подання декларації, у грудні 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) впровадило модернізований Реєстр декларацій.

Серед оновлень – можливість використати декілька кваліфікованих електронних підписів (КЕП) для входу до Реєстру та функція, завдяки якій можна швидко змінити електронну скриньку для авторизації, натиснувши на кнопку «Я змінив поштову скриньку».

Раніше відсутність таких функцій у Реєстрі завдавала незручності тисячам декларантів.

Спираючись на відгуки декларантів, НАЗК продовжує впроваджувати оновлення до Реєстру. Про нові функції звітуватимемо уже найближчим часом.

Однак, багато зі звернень, які надходять до нашої служби технічної підтримки, стосуються радше не Реєстру, а роботи браузера.

Вирішити ці питання можливо завдяки таким простим комбінаціям на вашій клавіатурі:

● комбінація клавіш Ctrl+F5 – перед повторним входом у реєстр, якщо вам не вдалось з’єднатися з сервером (спробуйте знову);

● комбінація клавіш «Ctrl» «-» – якщо на вашій сторінці відсутнє поле «Перейти на сторінку накладання кваліфікованого електронного підпису». Це зменшить масштаб сторінки браузера;

● комбінація клавіш Ctrl+Р – якщо вам потрібно роздрукувати поданий документ. Після натискання клавіш, натисніть кнопку “Друк” у спливаючому вікні.

Якщо у вас виникли технічні проблеми при роботі з Реєстром ви можете звернутися до служби технічної підтримки за адресою support@nazk.gov.ua.

Також нагадуємо, декларанти можуть отримати роз’яснення щодо заповнення декларації таким чином:

● звернувшись до уповноважених підрозділів/осіб із питань запобігання корупції у вашій установі. Їхні контакти можна знайти за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/katalog-upovnovazhenyh/.

● за телефоном Контакт-центру НАЗК +38(044)200–06–94. Консультації надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00;

● у пошуку за ключовим словом у базі знань НАЗК за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/.

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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