Як легально купити зброю в Україні

Харківський адвокат розповідає про порядок отримання дозволу на зброю, її купівлю, реєстрацію та зберігання.

Використання бойової вогневої зброї – прерогатива співробітників військових, правоохоронних органів. Громадяни мають право купувати і користуватися лише мисливською, пневматичною зброєю, спортивною та охолощеною зброєю.

Як пояснив адвокат Роман Чумак, бойова вогнепальна зброя – це зброя, призначена для ураження людей та (або) техніки, а мисливська – для ураження тварин і птахів під час полювання. До бойової вогнепальної зброї відносяться: пістолети, автомати, кулемети та інша військова зброя. Натомість до мисливської вогнепальної зброї відносять: мисливські гвинтівки, карабіни, штуцери, гладкоствольні та нарізні рушниці.

Мисливська зброя повинна стріляти тільки спеціальними «мисливськими» патронами, бути загальною довжиною не менше 800 міліметрів, ємність магазина нарізної зброї не має перевищувати 10 патронів, а гладкоствольної – 4 патрони, мати запобіжник та довжину ствола, що відповідає державним нормам.

– Холодну, пневматичну та охолощену зброю можуть купувати громадяни України з 18-річного віку, мисливську гладкоствольну зброю – з 21-річного віку, а мисливську нарізну – 25-річного віку, – зауважив адвокат. – Після досягнення відповідного віку майбутній мисливець має пройти спеціальне медичне обстеження та навчання з користування мисливською зброєю.

За словами Романа Чумака, дозвіл на придбання мисливської зброї видається органами Національної поліції України. Для цього громадянин України повинен звернутися з відповідною заявою, медичною довідкою про стан здоров’я, довідкою про вивчення матеріальної частини зброї та порядку поводження з нею, квитанцією про сплату державного збору та копією паспорта до відділку Національної поліції України за місцем його проживання. Дозвіл видається впродовж місяця.

– З дозволом можна йти у спеціалізований магазин і купувати мисливську зброю, яка вам до вподоби та на яку виданий дозвіл, – пояснив адвокат. – Придбана мисливська зброя має бути зареєстрована упродовж десяти днів у місцевому відділку поліції. При реєстрації зброї ви повинні подати заяву про видачу дозволу на зберігання та носіння зброї, дві фотокартки розміром 3 на 4 сантиметри, дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину про продаж зброї, квитанцію про сплату спеціального збору та пред’явити страховий поліс на зброю.

Саме так, зброю доведеться застрахувати. Точніше, не саму зброю, а вашу цивільну відповідальність. Даний вид страхування є аналогічним обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників авто.

– Ви страхуєте не себе і не свою зброю від пошкоджень, а, можна сказати, іншу людину, яка може отримати травму від цієї зброї. У даному випадку страхова компанія відшкодує шкоду постраждалій особі незалежно від наявності коштів у винної особи, – додав Роман Чумак.

Також, за його словами, треба не забути подбати про сейф, який обов’язково має бути у власника зброї та в якому ця зброя разом з боєприпасами повинна зберігатись. Зброя у сейфі має бути розрядженою та стояти на запобіжнику.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»