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Як москва намагається розколоти НАТО та чому з цього нічого не вийде

Як москва намагається розколоти НАТО та чому з цього нічого не вийде

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

НАТО – найефективніший формат колективної безпеки у світі. Саме тому кремль намагається зробити все, щоби розхитати Альянс.

● російські пропагандисти поширюють наративи про застарілість та недієвість НАТО. Їхня мета – знищити єдність Альянсу, аби мати змогу захопити по черзі окремі європейські країни.

● Крім цього, кремль намагається довести безсилля НАТО в балтійському регіоні, щоби не допустити вступу в Альянс Швеції та Фінляндії, а також підірвати віру Литви у колективну безпеку.

● Також росія використовує «турецький фактор» для розколу НАТО – Туреччина претендує на роль незалежної регіональної сили на Близькому Сході. Але це ніяк не впливає на колективну потугу НАТО.

● НАТО обов’язково знайде відповідь на усі виклики та посилить захист суміжних з рф держав-членів Альянсу. А Україна інтегрується в НАТО, адже цей курс закріплений у нашій Конституції.

#справдіпояснює

Джерело: https://t.me/spravdi/13708

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