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Як нова редакція правопису вплине на ЗНО розповіли у ХОДА

Як нова редакція правопису вплине на ЗНО розповіли у ХОДА

Нова редакція українського правопису вже вступила у силу, і Міністерство освіти і науки рекомендує, щоб нові підходи вже запроваджувалися. Як буде із наступним ЗНО і підручниками для одинадцятикласників Харківщини?

Завдання для складання ЗНО готуються цілий рік, і, звичайно, цьогоріч тестування пройде за старою редакцією правопису. Однак, не виключення, що вже наступне випробування для українських абітурієнтів може відбутися відповідно до нових правописних законів. Про це розповів 5 червня заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Анатолій Бабічев.

- Для того, щоб запровадити нову редакцію правопису у життя, потрібно змінити підручники і навчальні програми. Це дуже багато роботи, і навіть за рік ми не встигнемо цього зробити. Це питання, скоріше, у компетенції Міністерства освіти і науки. Нині є перехідний період, за яким ми можемо діяти і по-старому і по-новому і це не буде вважатися помилкою, - пояснив Анатолій Бабічев.

Щодо ЗНО-2020, то підготовка до нього стартує восени.

- Якщо обласна держадміністрація разом із міністерством будуть розуміти, що ми зможемо оновити підручники і програми для школярів, то, можливо, і встигнемо розробити тести для ЗНО за новою редакцією правопису. Але, скажу, що змінити підручники для усіх одинадцяти класників за рік ми просто фізично не встигнемо, - додав посадовець.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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