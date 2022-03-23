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Як отримати довідку переселенця (ВПО)

Внутрішньо переміщені особи – це люди, які покинули свої домівки на окупованих територіях, але не перетнули міжнародний кордон, залишившись проживати в межах України. Детально розповідаємо, хто та як може отримати довідку переселенця.

Як отримати довідку переселенця (ВПО)

Хто має право отримати статус ВПО?

Внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або людина без громадянства, яка законно перебуває на території країни і має право на постійне проживання, але змушена покинути місце проживання.

На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми єПідтримка”, а саме:

    Волинська область;
    Донецька область;
    Житомирська область;
    Запорізька область;
    Київська область;
    м. Київ;
    Луганська область;
    Миколаївська область;
    Одеська область;
    Сумська область;
    Харківська область;
    Херсонська область;
    Чернігівська область.

Як отримати довідку?

Заява подається внутрішньо переміщеною особою (в тому числі неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) особисто, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника.

Як отримати статус ВПО?

Щоб отримати довідку, потрібно довести, що ви жили у населеному пункті, де почалися бойові дії.

Увага! Довідка дійсна без позначки міграційної служби. Довідка безстрокова. Якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання – статус ВПО зберігається.

Оскільки для отримання довідки ВПО відмітка про реєстрацію в паспорті вже не потрібна, достатньо підтвердити проживання на території, з якої ви переміщується.

Які документи можуть довести ваше місце проживання?

    Військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
    трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності;
    документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
    свідоцтво про базову загальну середню освіту;
    атестат про повну загальну середню освіту;
    документи про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь);
    довідка з місця навчання;
    рішення районної виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
    медичні документи;
    фотографії;
    відеозаписи тощо.

У якому разі не видають довідку?

    Немає підстави для внутрішнього переміщення.
    Якщо надані відомості – фальшиві.
    Заявник втратив документи, які посвідчують його особу.

Увага! Причиною відмови може стати втрата документа, а не недоліки в ньому, тобто, якщо у паспорт не встигли вклеїти фото у 25 або 45 років, то це не причина вам відмовляти.

    Якщо у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої він переміщається і відсутні докази.
    Коли докази не підтверджують факт проживання.

Рішення про відмову у видаванні довідки – тільки письмове. Керівник уповноваженого органу підписує його, вказуючи причини відмови й порядок оскарження цього рішення.

Підстави для повторного отримання довідки.

    З’явилася нова причина переміщення.
    Усунені підстави для відмови.
    Відмову у видаванні довідки оскаржено у суді.
    Довідка втрачена або зіпсована.

Що треба додати до заяви?

    Документ, що посвідчує особу й підтверджує громадянство України чи спеціальний статус. Ксерокопії.
    Якщо офіційного свідоцтва про реєстрацію місця проживання немає – будь-які можливі докази, зазначені вище.

Коли довідка буде готова?

    Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається безоплатно в день подання заяви.
    Якщо відсутня помітка про реєстрацію, тоді упродовж 15 робочих днів.

Статус ВПО може надати:

  • отримання безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
  • щомісячну адресну допомогу;
  • отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування, зокрема соціальних виплат, пенсії;
  • забезпечення ліками;
  • гуманітарну та благодійну допомогу тощо.

Источник: fakty.com.ua

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