Як отримати довідку переселенця (ВПО)
Внутрішньо переміщені особи – це люди, які покинули свої домівки на окупованих територіях, але не перетнули міжнародний кордон, залишившись проживати в межах України. Детально розповідаємо, хто та як може отримати довідку переселенця.
Хто має право отримати статус ВПО?
Внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або людина без громадянства, яка законно перебуває на території країни і має право на постійне проживання, але змушена покинути місце проживання.
На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми єПідтримка”, а саме:
Волинська область;
Донецька область;
Житомирська область;
Запорізька область;
Київська область;
м. Київ;
Луганська область;
Миколаївська область;
Одеська область;
Сумська область;
Харківська область;
Херсонська область;
Чернігівська область.
Як отримати довідку?
Заява подається внутрішньо переміщеною особою (в тому числі неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) особисто, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника.
Як отримати статус ВПО?
Щоб отримати довідку, потрібно довести, що ви жили у населеному пункті, де почалися бойові дії.
Увага! Довідка дійсна без позначки міграційної служби. Довідка безстрокова. Якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання – статус ВПО зберігається.
Оскільки для отримання довідки ВПО відмітка про реєстрацію в паспорті вже не потрібна, достатньо підтвердити проживання на території, з якої ви переміщується.
Які документи можуть довести ваше місце проживання?
Військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності;
документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
свідоцтво про базову загальну середню освіту;
атестат про повну загальну середню освіту;
документи про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь);
довідка з місця навчання;
рішення районної виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
медичні документи;
фотографії;
відеозаписи тощо.
У якому разі не видають довідку?
Немає підстави для внутрішнього переміщення.
Якщо надані відомості – фальшиві.
Заявник втратив документи, які посвідчують його особу.
Увага! Причиною відмови може стати втрата документа, а не недоліки в ньому, тобто, якщо у паспорт не встигли вклеїти фото у 25 або 45 років, то це не причина вам відмовляти.
Якщо у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої він переміщається і відсутні докази.
Коли докази не підтверджують факт проживання.
Рішення про відмову у видаванні довідки – тільки письмове. Керівник уповноваженого органу підписує його, вказуючи причини відмови й порядок оскарження цього рішення.
Підстави для повторного отримання довідки.
З’явилася нова причина переміщення.
Усунені підстави для відмови.
Відмову у видаванні довідки оскаржено у суді.
Довідка втрачена або зіпсована.
Що треба додати до заяви?
Документ, що посвідчує особу й підтверджує громадянство України чи спеціальний статус. Ксерокопії.
Якщо офіційного свідоцтва про реєстрацію місця проживання немає – будь-які можливі докази, зазначені вище.
Коли довідка буде готова?
Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається безоплатно в день подання заяви.
Якщо відсутня помітка про реєстрацію, тоді упродовж 15 робочих днів.
Статус ВПО може надати:
- отримання безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
- щомісячну адресну допомогу;
- отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування, зокрема соціальних виплат, пенсії;
- забезпечення ліками;
- гуманітарну та благодійну допомогу тощо.
Источник: fakty.com.ua