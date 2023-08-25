Які партії на місцях мають найбільший відсоток депутатів-фронтовиків? — Рух ЧЕСНО

“Радикальна партія” має найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні. На другому місці “Свобода”, а на третьому — “Європейська Солідарність”.

Про це свідчать результати дослідження Руху ЧЕСНО. До уваги бралися дані партій щодо депутатів місцевих рад міст, областей і районів, які взяли до рук зброю під час повномасштабного вторгнення.

Рух ЧЕСНО зібрав ці дані у партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.

“Росії вигідно запускати наратив про те, що депутати не служать, а замість того відсиджуються в тилу за спинами громадян. Проте як показує дослідження Руху ЧЕСНО, значна частина депутатів місцевих рад зараз на фронті і на рівні з іншими захищають суверенітет нашої держави. Важливо, аби партії цінували цей внесок та допомагали громадському сектору висвітлювати здобутки колег на фронті”, — наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

“Радикальна партія” має 22 військовослужбовці з-поміж 71 депутата, що складає 31% від загальної кількості депутатів рад, які досліджуються.

“Свобода” повідомила, що 102 із 402 депутатів, які мають мандати у міських, обласних та районних радах, наразі проходять службу (25,6%).

Що стосується “Європейської солідарності”, то тут служать 13,7% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад (328 депутатів). У цієї партії найбільша кількість загиблих.

У “Пропозиції” на фронті перебуває 28 депутатів, що складає 11,1% від загальної кількості місцевих депутатів.

“УДАР” Віталія Кличка серед 120 місцевих налічує 10 депутатів, які проходять військову службу, що становить 8,3% від їхньої загальної кількості.

У “Батьківщини” на цих рівнях місцевого самоврядування 1597 депутатів, і 103 із них проходять військову службу. У відсотковому співвідношенні з “Батьківщини” пішли на службу 6,4% депутатів місцевих рад.

У партії “За майбутнє” 48 депутатів перебуває на фронті, що складає 5,4% від загальної кількості депутатів рівня міських, обласних і районних рад.

Рух ЧЕСНО не отримав відповідь на звернення від політичної партії “Українська стратегія Гройсмана”. “Слуга народу” не надала дані Руху ЧЕСНО за 2023 рік. Партія влади, яку очолює народна депутатка Олена Шуляк, порадила змінити підхід у розрахунках і “належно використовувати кошти донорів”.

Джерело: відповідь партії “Слуга народу” на звернення Руху ЧЕСНО

“Ми розуміємо важливість спростування фейків країни-агресора, яка переконує, що депутати не воюють. Це наратив, вигідний росії, щоб підірвати довіру до влади. І партія влади мала б розуміти важливість побудови довіри і до депутатів, і до органів місцевого самоврядування. Примітно, що Олена Шуляк очолює саме той комітет, який відповідає за місцеве самоврядування. Більше того, дуже важливо для депутатів місцевих рад розуміти, що партія цінує і знає тих, хто воює. Окрім того, наголошуємо, що саме цей текст ми робимо волонтерським ресурсом, а не за кошти донорів”, — каже Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО.

Що стосується “Голосу”, то тут повідомили, що не мають можливості зібрати оновлені дані і пропонують використовувати дані за 2022 рік. Водночас низка обласних та міських рад надала свої дані щодо депутатів на фронті та у теробороні найближчим часом ЧЕСНО їх оприлюднить.

Нагадаємо, раніше Рух ЧЕСНО аналізував кількість депутатів місцевих рад, які у 2022 році пішли воювати. З-поміж них є низка жінок.

Джерело: chesno.org

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