“Як підтримати інших та себе” - ГУР

У Києві відбудеться тренінг для ветеранів та ветеранок АТО/ООС

29 січня громадська організація “Вільний вибір” та Veteran Hub проведе тренінг для ветеранів та ветеранок АТО/ООС на тему: “Психологічна стійкість: Як підтримати інших та себе”.

У ході тренінгу ветерани зможуть дізнатися:

що таке психотравмувальні події та якими бувають їхні наслідки;

як варто та як не варто підтримувати побратимів та посестер, щоб допомогти і не нашкодити;

де надають фахову допомогу ветеранам та ветеранкам;

як пильнувати свій стан, щоб бути ефективним, боєздатним і живим.

Під час тренінгу ветерани вивчатимуть методи психологічної підтримки своїх побратимів, які повернулися з війни. На лекціях та практичних заняттях вони навчатимуться допомагати колишнім бійцям долати складні емоційні ситуації, використовувати техніки саморегуляції та перетворювати набутий на війні досвід у ресурс для розвитку у всіх сферах цивільного життя.

Тренерами стануть ветеран, психолог ГО “Вільний вибір” Василь Антоняк та психотерапевт ГО “Вільний вибір” Наталія Стадніченко.

Завдання такої психологічної реабілітації ветеранів – активізувати їх життєвий потенціал, позитивний погляд на себе, та віру в свої сили й здібності.

Источник: gur.gov.ua

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