Як перетинати кордон з дітьми під час карантину (ВІДЕО)
У дитини повинен бути паспортний документ, або якщо дитина слідує з одним із батьків, то повинно бути доручення від іншого з батьків, рішення суду тощо.
Начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк під час відповідей на запитання користувачів Facebook зазначив, що, як і до карантину, для перетину кордону з дітьми потрібно дотримуватись чинного законодавства.
«У дитини повинен бути паспортний документ, або якщо дитина слідує з одним із батьків, то повинно бути доручення від іншого з батьків, рішення суду тощо», - наголосив він.
Він додав, що це стосується усіх напрямків кордону, без винятку.
Більше по перетину кордону з дітьми читайте тут: https://dpsu.gov.ua/ua/Viizd-za-kordon-nepovnolitnih-ditey
Источник: dpsu.gov.ua