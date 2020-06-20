Як перетинати кордон з дітьми під час карантину (ВІДЕО)

У дитини повинен бути паспортний документ, або якщо дитина слідує з одним із батьків, то повинно бути доручення від іншого з батьків, рішення суду тощо.

Начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк під час відповідей на запитання користувачів Facebook зазначив, що, як і до карантину, для перетину кордону з дітьми потрібно дотримуватись чинного законодавства.

«У дитини повинен бути паспортний документ, або якщо дитина слідує з одним із батьків, то повинно бути доручення від іншого з батьків, рішення суду тощо», - наголосив він.

Він додав, що це стосується усіх напрямків кордону, без винятку.

Більше по перетину кордону з дітьми читайте тут: https://dpsu.gov.ua/ua/Viizd-za-kordon-nepovnolitnih-ditey

Источник: dpsu.gov.ua

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