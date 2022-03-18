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Як перетворити техніку окупанта на металобрухт: офіційно від СБУ

Як перетворити техніку окупанта на металобрухт: офіційно від СБУ

Служба Безпеки України попереджає – передавайте дані про пересування ворожої техніки тільки офіційними каналами.

«Ви надаєте настільки корисну інформацію про окупантів, що росіяни починають закидати фейки у соцмережах.

Зокрема, з’являються нібито патріотичні оголошення з проханням надсилати дані про рух ворога на телефонні номери, які є НЕПРАВДИВИМИ», – йдеться у повідомленні СБ України.

Тому СБУ закликає передавати інформацію про переміщення та позиції ворога лише через офіційні канали:

Чат-бот в Telegram t.me/stop_russian_war_bot

Спеціальний додаток «Bachu.info», який працює навіть за відсутності інтернет-зв’язку:

завантажити додаток для Android-смартфонів можна тут bit.ly/3KQNPjW   або користуйтесь його вебверсією https://bachu.info

Для кращого результату просимо надавати чітку, структуровану інформацію з геолокаціями.

На жодні інші телефонні номери, вказані в оголошеннях, передавати дані не треба, наголошують в СБУ.

Агентство Телевидения Новости

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