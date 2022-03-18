Як перетворити техніку окупанта на металобрухт: офіційно від СБУ
Служба Безпеки України попереджає – передавайте дані про пересування ворожої техніки тільки офіційними каналами.
«Ви надаєте настільки корисну інформацію про окупантів, що росіяни починають закидати фейки у соцмережах.
Зокрема, з’являються нібито патріотичні оголошення з проханням надсилати дані про рух ворога на телефонні номери, які є НЕПРАВДИВИМИ», – йдеться у повідомленні СБ України.
Тому СБУ закликає передавати інформацію про переміщення та позиції ворога лише через офіційні канали:
Чат-бот в Telegram t.me/stop_russian_war_bot
Спеціальний додаток «Bachu.info», який працює навіть за відсутності інтернет-зв’язку:
завантажити додаток для Android-смартфонів можна тут bit.ly/3KQNPjW або користуйтесь його вебверсією https://bachu.info
Для кращого результату просимо надавати чітку, структуровану інформацію з геолокаціями.
На жодні інші телефонні номери, вказані в оголошеннях, передавати дані не треба, наголошують в СБУ.