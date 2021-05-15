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Як повернути окуповані території: шляхи вирішення обговорювали у Харкові (ВІДЕО)

Як повернути окуповані території: шляхи вирішення обговорювали у Харкові (ВІДЕО)

У готелі “Харків” пройшла зустріч, де обговорюють шляхи повернення тимчасово окупованих територій.

Максим Жорін, екскомандир полку “Азов”

Ми хочемо, як мінімум, створити базові засади створення стратегій деокупації територій. Донецьку, Луганську області і Крим. Пов’язано це, в першу чергу, з тим, що на сьогоднішній день вже 8 рік війна, але у влади досі немає жодної стратегії та жодного бачення. Принаймні вони нам його не показують.

Екснардеп Ігор Швайка каже: для початку Україна має визначитися зі своєю позицією у російсько-українській війні.

Ігор Швайка, народний депутат України 7-го скликання

У нас або війна або громадянський конфлікт. У нас або мир досягається шляхом перемоги, або шляхом капітуляції. Або ми воюємо і звільняємо територію, воюємо на всіх фронтах – військовому, економічному, дипломатичному, гуманітарному, будь-якому іншому або капітулюємо.

А от науковець Олег Конотопцев прогнозує як можуть розвиватися події вже після повернення окупованих територій.

Олег Конотопцев, доцент Харківського інституту Нацакадемії держуправління при президентові України

Щодо амністії. Кого амністувати кого можно, кого не можна. Друге- визначитися щодо власності. Реституцію проводити, компенсацію виплачувати і так далі. І потім визначитися щодо відновлення. Чи давати гроші на будівництво Донбасу чи хай самі викоробкуються як можуть.

Такі зустрічі проводять не лише в готелі “Харків”. Обговорювали і в столиці, планують завітати і до Львова. А після, кажуть учасники зустрічі, напишуть листа із обраними стратегіями і відправлять до РНБО, Офісу президента та Верховної Ради.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Яковенко

Новости портала «Весь Харьков»

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