Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 85

Як працювала система антикорупційних органів до рішення КСУ - НАЗК

Нещодавнє рішення Конституційного Суду вплинуло не лише на НАЗК, а й на всю систему антикорупційних органів.

Важливо, що антикорупційна система не може працювати ефективно, якщо якийсь із її елементів було пошкоджено.

Тож нагадуємо, як працювали антикорупційні органи в частині формування політики та запобігання корупції, розслідувань корупційних злочинів та притягнення до відповідальності.

Дізнатися, чим займається кожен антикорупційний орган та про міжнародні антикорупційні практики можна за допомогою зображень:

Як працювала система антикорупційних органів до рішення КСУ - НАЗК

Як працювала система антикорупційних органів до рішення КСУ - НАЗК

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Схема на 50 мільйонів: ВАКС арештував першого заступника директора порту "Южний"
Сегодня 08:36    34
У перевірці НАЗК були декларації 2 з 47 депутатів, що є авторами конституційного подання у “справі про незаконне збагачення”
Сегодня 08:15    56
КСУ заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів
30.10.2020 08:58    182
НАЗК закрив доступ до Реєстру декларацій на виконання рішення КСУ
30.10.2020 08:21    101
Спротив антикорупційним органам посилюється – Артем Ситник
30.10.2020 07:54    130
В ЄС вважають рішення КСУ підставою для тимчасового призупинення безвізу
30.10.2020 07:01    195
Контррозвідка СБУ викрила ректора столичного вишу на організації схеми нелегального переправлення іноземців до ЄС
29.10.2020 09:46    136
Керівників порту «Южний» викрили на зловживаннях у 47,5 млн грн
29.10.2020 09:22    113
Прикордонника-хабарника затримали на Одещині (ВІДЕО)
29.10.2020 09:03    139
Судді Конституційного Суду прийняли рішення в «справі про незаконне збагачення» у власних інтересах - НАЗК
29.10.2020 07:57    114
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 