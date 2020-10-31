Як працювала система антикорупційних органів до рішення КСУ - НАЗК

Нещодавнє рішення Конституційного Суду вплинуло не лише на НАЗК, а й на всю систему антикорупційних органів.

Важливо, що антикорупційна система не може працювати ефективно, якщо якийсь із її елементів було пошкоджено.

Тож нагадуємо, як працювали антикорупційні органи в частині формування політики та запобігання корупції, розслідувань корупційних злочинів та притягнення до відповідальності.

Дізнатися, чим займається кожен антикорупційний орган та про міжнародні антикорупційні практики можна за допомогою зображень:

Источник: nazk.gov.ua

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