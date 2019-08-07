Як пройде день міста у Харкові — ПРОГРАМА

До головного свята Харкова готуються у всіх районах міста.

За інформацією Харківської міської ради, загальноміські святкування розпочнуться:

• 22 серпня в сквері «Стрілка», де запланована велика розважальна програма на воді - концерт, фаєр-шоу та світлова вистава на мосту.

• 8:00 23 серпня розпочнеться урочисте покладання квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку. А о 10:00 на пл. Конституції відбудеться флешмоб, присвячений Дню Державного прапора України.

• 23-25 серпня, з 16:00 до 23:00, на пл. Свободи працюватиме святкове містечко з численними локаціями.

За даними директорки Департаменту культури Харківської міської ради Світлани Бабицької, до 19.00 будуть організовані розваги для жителів і гостей міста, після цього розпочнеться концертна програма. 23 серпня виступлять відомі виконавці української естради, 24 серпня - гості із зарубіжних міст-побратимів, наприклад, з Туреччини, Китаю, Ізраїлю, Угорщини, США, а 25 серпня - харківські виконавці. Також свої розважальні програми готують всі райони міста. Всього у виступах буде задіяно близько 1500 учасників.

Щоб харків'янам було зручно дістатися додому після свята, 23 серпня роботу метрополітену буде продовжено.

У рамках святкування 76-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників та Дня міста з 17 по 24 серпня також заплановано проведення 12 спортивних турнірів і змагань, в тому числі традиційний марафон «Визволення», який відбудеться 18 серпня.

Источник: slk.kh.ua

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