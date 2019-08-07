Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 74

Як пройде день міста у Харкові — ПРОГРАМА

Як пройде день міста у Харкові — ПРОГРАМА

До головного свята Харкова готуються у всіх районах міста.

За інформацією Харківської міської ради, загальноміські святкування розпочнуться:

• 22 серпня в сквері «Стрілка», де запланована велика розважальна програма на воді - концерт, фаєр-шоу та світлова вистава на мосту.

• 8:00 23 серпня розпочнеться урочисте покладання квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку. А о 10:00 на пл. Конституції відбудеться флешмоб, присвячений Дню Державного прапора України.

• 23-25 серпня, з 16:00 до 23:00, на пл. Свободи працюватиме святкове містечко з численними локаціями.

За даними директорки Департаменту культури Харківської міської ради Світлани Бабицької, до 19.00 будуть організовані розваги для жителів і гостей міста, після цього розпочнеться концертна програма. 23 серпня виступлять відомі виконавці української естради, 24 серпня - гості із зарубіжних міст-побратимів, наприклад, з Туреччини, Китаю, Ізраїлю, Угорщини, США, а 25 серпня - харківські виконавці. Також свої розважальні програми готують всі райони міста. Всього у виступах буде задіяно близько 1500 учасників.

Щоб харків'янам було зручно дістатися додому після свята, 23 серпня роботу метрополітену буде продовжено.

У рамках святкування 76-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників та Дня міста з 17 по 24 серпня також заплановано проведення 12 спортивних турнірів і змагань, в тому числі традиційний марафон «Визволення», який відбудеться 18 серпня.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Харьковоблэнерго" открыло сервисный центр
Сегодня 07:39    52
В Харькове арестован организатор канала незаконной миграции в страны ЕС
Сегодня 06:42    71
Харьковский студент отвел самолет от жилых районов
Сегодня 06:33    233
На Харьковщине неделю голодал призывник, отказавшийся приносить присягу
Сегодня 06:14    102
Харьковчанка нырнула на рекордную глубину (ФОТО)
06.08.2019 08:37    231
“Богдан Моторс” відправив до Харкова чергову партію тролейбусів
06.08.2019 08:25    184
Оперативники Изюма разоблачили наркосбытчика
06.08.2019 07:53    97
У Харкові «прокурор» обібрав пенсіонерку
06.08.2019 07:35    208
В Харькове принимают профилактические меры в борьбе со свалками
06.08.2019 07:08    124
Долги харьковчан за отопление достигли трех миллиардов
06.08.2019 06:49    180
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 