Як путін перетворив “день перемоги” на квазірелігію

У путінській росії “Велика Перемога” знову стала ключовою тезою державної ідеології. росія не просто реанімувала старі радянські міфи, але й намагається їх активно експортувати за кордон.

Пропагандистська концепція “Великої Перемоги” є одним з потужних елементів імперської політики кремля, метою якої є посилення російського впливу на пострадянському просторі. У так званій “спільній історії”, яку кремль нав’язує сусідам, центральними пунктами є концепти “Великої вітчизняної війни”, “Великої перемоги” та радянські міфи про війну. Дійшло до того, що на законодавчому рівні в росії заборонили публічно порівнювати цілі і дії СРСР та нацистської Німеччини і держав “Осі”, а також заборонили заперечувати вирішальну роль Радянського Союзу у звільненні Європи від нацизму.

Щороку 9 травня по містах росії відбуваються масові акти “побєдобєсія” з закамуфльованими під танки дитячими колясками, переодягненими у форму червоноармійців немовлятами, популярними гаслами “Можем повторить”, “На Берлин” тощо. Щорічним центральним видовищем став “Парад Перемоги” на Красній площі з проходженням елітних підрозділів та демонстрацією новітньої російської військової техніки.

В сучасній росії “Велика Перемога” остаточно перетворилася на фактично квазірелігію (навіть мають власний Головний храм збройних сил рф). Будь-яка спроба поставити незручне питання про війну прирівнюється до богохульства, а так зване “виправдання нацизму” та “зневага до ветеранів”, карається важче ніж образа почуттів віруючих – до 5 років ув’язнення проти лише примусових робіт.

Зі свята були вихолощені всі глибокі і важливі сенси: ми перемогли – решта не важлива. Ставлення до 9 травня тепер використовується як маркер “свій-чужий”. Якщо засумнівався бодай у чомусь, пов’язаному з перемогою, ти – “фашист”. “Велика вітчизняна війна” також використовується в якості індульгенції для сучасної російської зовнішньої політики (“Переможці не можуть чинити злочини. Ми – нащадки переможців, ми не можемо чинити злочини. Переможці облаштувати світовий устрій у Ялті у 1945 році. Ми – нащадки переможців, ми маємо право впливати на світові рішення. Всі хто проти Росії тоді і зараз – фашисти”).

Таким чином, концепт “Великої Перемоги” і, зокрема, його апофеоз – “побєдобєсне” святкування 9 травня, мають глибоку імперську сутність, яка слугує мобілізації російського суспільства на агресивні дії проти держав-сусідів та посиленню впливу росії на пострадянському просторі. На думку гарвардського професора історії Сергія Плохія, “історія Другої світової війни під назвою “Велика вітчизняна війна” перетворена на зброю Росією в її анексії Криму і у війні на сході України”.

Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

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