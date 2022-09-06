Як і що пишуть про війну рф проти України в Італії, Німеччині та Франції

Дослідження Центру стратегічних комунікацій

В онлайн-медіа вищезгаданих країн у період з 1 до 29 липня писали про військові злочини рф проти України, санкції та їхні наслідки, мирні переговори і підтримку України. Тональність та зміст були як позитивними для України, так і часом відтворювали російські наративи.

● Військові злочини росії проти України

У німецьких онлайн-медіа кількість публікацій про теракт рф в Оленівці Донецької області 29 липня зросла до 1202 матеріалів і була найвищим показником за липень. Також у липні лунали згадки про катування та викрадення мирного населення на окупованих територіях і обстріл російськими військовими Одеського порту попри «зернову угоду».

Ракетний удар рф по центру Вінниці 14 липня був присутній у порядку денному французьких онлайн-медіа – відзначено цитування щодо цих подій українських представників, зокрема Володимира Зеленського та Дмитра Кулеби. Це є позитивним показником.

● Санкції проти рф та їхні наслідки

Не втрачав популярності у липні в онлайн-медіа всіх трьох країн наратив про негативні наслідки санкцій для країн Європи. Головний акцент – зростання цін і тарифів на енергоносії. Французькі онлайн-медіа поширювали наративи про посилення санкцій та більшу ізоляцію рф.

● Війна рф проти України та мирні переговори

У Німеччині в першій половині липня почали набувати популярності «пропозиції щодо мирних переговорів» – заклики з цього приводу, як правило, з’являються через цитування німецького політика, колишнього федерального канцлера ФРН Герхарда Шредера.

● Підтримка України у війні з рф

Наприклад, в італійських онлайн-медіа були матеріали, що описували гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

Французькі онлайн-медіа також акцентували увагу, як згадувалося вище, на впровадженні санкцій.

У німецьких онлайн-медіа відзначалися матеріали про заклик, зокрема Володимира Зеленського, до збільшення постачання зброї.

Джерело: https://t.me/spravdi/16614

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