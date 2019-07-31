Які спеціальності найпопулярніші в харківських вишах

Цього року навчальні заклади Харківщини отримали від абітурієнтів 160 тисяч заяв.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови ХОДА Анатолій Бабічев.

За його інформацією, 149 тисяч заяв абітурієнти подали до вищих закладів освіти, ще 11 тисяч заяв — до коледжів та технікумів.

Серед харківських вузів найбільше заяв отримали Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, НТУ «ХПІ», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Найпопулярнішими спеціальностями цього року стали право, філологія, фармація та промислова фармація, медицина, менеджмент, комп’ютерні науки та комп’ютерна інженерія.

Остаточні списки студентів, яких зараховано на бюджет, вузи Харківщини мають оприлюднити 1 серпня.

Також, за словами Анатолія Бабічева, цього року новацією вступної кампанії є ширша категорія пільговиків, які мають право навчатися на бюджеті.

У харківські виші подано 744 заяви від осіб, які мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення. Першою категорією переведення незалежно від конкурсного бала є діти загиблих захисників України. До вишів Харківщини від цієї категорії надійшло 267 заяв.

Наступні категорії, переведення яких залежить від конкурсного бала, — діти учасників АТО, особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, діти шахтарів (певні категорії), внутрішньо переміщені особи, діти з багатодітних сімей (5 і більше) тощо.

— 530 осіб, які відносяться до категорії діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, і 32 особи, які не складали ЗНО з причин порушення здоров’я, — додав Анатолій Бабічев.

Переведення на вакантні місця бюджету, правом вступу на які не скористаються рекомендовані на них вступники, триватиме до 9 серпня. Принести документи, які підтверджують право на переведення, вступник повинен не пізніше 6 серпня.

Источник: slk.kh.ua

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