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Як списати борг за комунальні послуги: газ, електроенергію та воду?

Як списати борг за комунальні послуги: газ, електроенергію та воду?

Після чергового подорожчання, коли вартість газу, вартість куба води, а також тарифи на електроенергію зросли на порядок, багато співгромадяни просто перестають платити за рахунками

Невеликій частині пощастило оформити державне субсидування, інші змушені економити на комунальних послугах. І все ж люди потрапляють до лав боржників, незважаючи на "затягнуті пояси".

У цій статті детально розглянемо, чи можуть списати борг по квартплаті, як вибратися з боргової ями, не позбувшись даху над головою.

Які законні способи списання боргу по послугах ЖКГ?

Законом прописані положення, як списати борг за комунальні послуги в повному обсязі:

  • Смерть власника житлової площі;
  • Ліквідація юридичної особи, яка є власником приміщення (магазину, офісу);
  • Списати борг за газ та інші комунікації при оформленні процедури банкрутства фізособи;
  • Списати борг за квартиру по закінченню терміну позовної давності з боку власника;
  • Списати борг за електроенергію, воду/газ в результаті визнання недієздатності господаря (важкі каліцтва, виробничі травми, серйозні захворювання, інвалідність, що призвело до втрати працездатності).

Дані методи дієві, якщо заборгованість накопичується більше 3-х річного періоду, і комунальники не пред'являли письмових претензій до громадянина.

Що буде, якщо просто не платити борги по комуналці?

Якщо списати борг по ЖКГ законним чином не вдалося, і його розмір невпинно зростає, вірогідним етапом буде судовий розгляд, в результаті якого - стягнення заборгованості за комунальні послуги в примусовому порядку. Крайній випадок - продаж квартири на аукціоні, надання замість житла, що класом нижче.

Однак керуючі компанії не завжди діють через судову систему. Вони можуть піти на мирову угоду з неплатником. Складається договір про реструктуризацію (щомісячні виплати на обумовлений термін).

Регулярні платежі не повинні перевищувати 25% доходу працюючих і 20% від пенсій (для пенсіонерів, людей, які отримують допомогу).

Источник: socportal.info

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Темы: ЖКХ

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