Як триває призов в умовах карантину?

На Львівщині та Прикарпатті зараз доволі непроста епідеміологічна ситуація. У цих напружених умовах військові комісаріати областей продовжують працювати, адже триває призов на строкову службу. До яких заходів безпеки вдаються військові і як перевірятимуть стан здоров’я призовників, розповів в етері Армія ФМ Олексій Мазурін.

«Як відомо, через пандемію COVID-19 весняний призов був перенесений на липень-червень поточного року. І зараз представникам військових комісаріатів та військових лікарських комісій доводиться працювати в умовах підвищеної епідеміологічної небезпеки. Робиться все можливе, аби уникнути черг у приміщеннях. Інша обов'язкова умова - маски, рукавички, антисептики і температурний скринінг»,- повідомив військовий журналіст.

Він також додав, що з Івано-Франківської області для проходження строкової військової служби у червні-липні буде направлено 500 призовників віком від 18 до 27 років. Зі Львівщини службу проходитимуть понад 700 юнаків.

«Нововведення цьогорічного призову – це обов’язкове IFА-тестування всіх призовників на антитіла до коронавірусу. Якщо результати будуть позитивні, проводитиметься ПЛР-тестування», - зазначив Мазурін.

Також Олексій Мазурін розповів, що львівські медики нарікають: щонайменше 17% призовників, обстежених районними медичними комісіями, визнані непридатними до військової служби. Найпоширеніші діагнози – плоскостопість і викривлення хребта.

"Через коронавірус виникають також інші проблеми у роботі військкоматів. Важче доправляти призовників, оскільки поїзди та автобуси міжміського сполучення не курсують. Через транспортні обмеження труднощі виникають із оповіщенням майбутніх військовослужбовців. Проте ці питання вирішуються. Місцева влада допомагає військкоматам з автобусами та автомобілями", - уточнив військовий журналіст.

Призовники проходитимуть підготовку в навчальних центрах, зокрема в 184-му у Старичах. Після цього вони проходитимуть службу у військових частинах.

Нагадаємо, що військовослужбовці строкової військової служби до виконання завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей не залучаються.

Источник: armyfm.com.ua

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