Як відбудувати зруйновані міста: у Харкові з візитом міністр інфраструктури України

Сьогодні у Харкові Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів ряд зустрічей, під час яких обговорювалися належне автомобільне та залізничне сполучення, відновлення сталої логістики для бізнесу та відбудова зруйнованого житла. Про це Олександр Кубраков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Маємо завдання від Президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища – тому вже працюємо у цьому напрямі. Пам’ятаю, що більше як місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та меру міста Ігору Терехову побудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо.

У Харкові наразі зруйновано майже 1300 житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 садочки, 16 лікарень. Аналогічного масштабу руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій. Ми маємо точні дані щодо конкретних втрат – росія обов’язково платитиме для відбудови країни.

Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти «Велике будівництво» та «Енергетична Незалежність» – про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України.

З головою Харківської ВЦА Олегом Синєгубом обговорили соціальну та транспортну інфраструктуру.

Наразі ми вже налагодили системну логістику для постачання у Харків гуманітарної допомоги. Наступний крок – перебудова логістичних ланцюжків для бізнесу.

Після тимчасової окупації частини територій, блокування морських портів ми вимушені шукати нові логістичні рішення для забезпечення потреб внутрішнього та зовнішніх ринків. У всіх регіонах ми системно розбираємо кожен окремий випадок – і завжди знаходимо рішення.

Зрозуміло, що після перебудови логістики може підвищитися собівартість. Але бізнес, навіть за таких умов має працювати, створювати та зберігати робочі місця. В умовах війни це надважливо.

Хочу запевнити, що на рівні держави розроблюються усі можливі варіанти компенсації, зниження податкового та бюрократичного навантаження для підприємців. Ми готові працювати детально з кожним окремим випадком, щоб міста оживали та працювали.

Уже маємо і позитивні прецеденти – з наступного тижня запускаються у роботу великі металургійні заводи. З кожним днем, тижнем таких підприємств ставатиме більше».

Міністр також звернув увагу, що Харків навіть під ворожими обстрілами залишається чистішим та прибранішим, ніж більшість мирних міст України.

Агентство Телевидения Новости