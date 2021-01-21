Як відкриті дані допомагають боротися з корупцією?

Україна посіла 17 місце в шостому щорічному рейтингу рівня розвитку сфери відкритих даних Open Data Maturity Report 2020, який складає Європейський портал даних (EDP).

Український «рівень зрілості» сфери відкритих даних досягнув 84 %, при цьому середній «показник зрілості» сфери відкритих даних у Європі становить 78 %.

Ми в НАЗК впевнені, що відкриті дані в державному управлінні — невід’ємна частина боротьби з корупцією, адже вони забезпечують прозорість державного управління. Саме тому цифрова трансформація та відкриття даних – одна із 5 головних принципів, покладених в основу Антикорупційної стратегії. Прозорість діяльності та відкриття даних – це основа для мінімізації корупційних ризиків у будь-якій сфері.

На сьогодні завдяки роботі НАЗК у відкритому доступі можна знайти масиви таких даних:

● Декларації посадовців. Завдяки Реєстру декларацій громадяни можуть у будь-який момент дізнатися про статки посадовця, який отримує зарплату з їхніх податків.

● Фізичні та юридичні особи, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. З 2019 року НАЗК адмініструє так званий Реєстр корупціонерів. Наразі в Реєстрі міститься більше 36 000 записів.

Реєстр зокрема дозволяє здійснити якісний відбір контрагентів чи підрядників, просто проаналізувавши відомості про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру через корупційні правопорушення.

● Звіти політичних партій та виборчих фондів. Наразі ця інформація доступна на сайті НАЗК у форматах PDF та EXCEL, але вже зовсім скоро її можна буде знайти в окремому реєстрі. У 2020 році НАЗК запустило у тестову експлуатацію Єдиний державний реєстр звітності політичних партій (POLITDATA). У 2021 році він буде введений у промислову експлуатацію – партії подаватимуть звіти лише в електронному форматі, а громадяни зможуть легко переглядати усю інформацію зі звітів у Реєстрі.

Відкриті дані з цього реєстру дозволять відслідковувати, хто фінансує українські політичні партії та аналізувати, які приватні інтереси можуть мати їхні внескодавці.

Машинозчитувальний формат даних, розпорядником яких є НАЗК, можна знайти за посиланням: https://bit.ly/3mRUqhz.

Источник: nazk.gov.ua

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