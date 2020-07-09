Як відновити втрачений документ про професійну освіту - роз'яснення МОН

Особи, які втратили документ про професійну освіту або додаток до нього, можуть відновити документи, звернувшись до закладу, який їх видав, із відповідною заявою. Таке роз'яснення надає директорат профосвіти МОН сьогодні, 8 липня 2020 року, у відповідь на численні звернення громадян.

Якщо профтех припинив свою діяльність - заяву потрібно адресувати до його правонаступника. Інформацію про правонаступника профтеху можна дізнатися в місцевому управлінні освіти. Якщо ж правонаступник відсутній, заяву потрібно подати в управління освіти Міністерства освіти і науки АР Крим, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації або в місцеву облдержадміністрацію. Вони мають визначити заклад, який замовить та видасть дублікат документа.

У заяві про виготовлення дубліката документа про професійну освіту потрібно зазначити:

1. прізвище, ім’я та по батькові людини, на ім’я якої видано документ;

2. місце проживання особи, на ім’я якої видано документ;

3. телефон особи, на ім’я якої видано документ (за наявності);

4. назву закладу освіти та рік його закінчення;

5. назву документа, який втрачено/пошкоджено;

6. причини втрати або пошкодження;

7. інші відомості, які заявник вважає суттєвими для отримання дубліката.

Дублікат документа замовляється через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). У дублікаті буде відображено назву закладу на момент його закінчення випускником, печатку, посаду, підпис, прізвище та ініціали керівника закладу освіти, який його видав. У верхньому правому куті також проставляється відмітка “Дублікат”.

Якщо інформації про документ немає в ЄДЕБО, то заклад профосвіти може замовити дублікат, використовуючи інші відомості, наприклад, виписку з архіву. В іншому випадку особі потрібно звернутися до суду для встановлення юридичного факту здобуття відповідної освіти.

Докладна інформація про процедуру виготовлення дублікатів також є в наказі МОН № 387.

Довідково:

Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО) – це електронний реєстр, де зберігається інформація про всі освітні документи, видані після 2000 року. Йдеться про свідоцтва про базову та загальну середню освіту, дипломи про завершення вишу або закладу профосвіти.

Інформація, що міститься в ЄДЕБО, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, є доступною у форматі відкритих даних.

Власником ЄДЕБО є держава. Розпорядником ЄДЕБО та володільцем її відомостей та даних є МОН.

Источник: mon.gov.ua

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