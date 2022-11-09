Як відомо, історія йде по спіралі. Росії це також стосується

Тому, незабаром на неї чекає те, через що вона вже проходила більш ніж 100 років тому, себто - втрата статусу регіонального лідера. Тільки тоді вона перестала бути імперією, а скоро перестане бути федерацією.

Та питання в тому, що не сам розпад, а процеси, які до нього призведуть, будуть до болю нагадувати події 1917-го.

Багато хто з моїх Друзів та колег, та і я, подекуди, пишемо про стрімко зростаючий вплив на внутрішню політику та армію РФ з боку Пріґожина. Та от кого він нагадує, а головне - що наробить у найближчій часовій перспективі.

Те, що для нас буде однозначним позитивом, для РФ обернеться катастрофою. Отже:

Наприкінці Першої Світової в Російській Імперії був такий Генерал від інфантерії Лавр Корнілов, який, спираючись на тодішніх турбопатріотів-імперців, підняв повстання з метою «встановлення твердої влади шляхом військової диктатури».

На фоні падіння авторитету Тимчасового Уряду на чолі з Кєрєнскім та швидко зростаючого авторитету більшовиків, Корнілов вбачав у військовій диктатурі єдиний можливий порятунок для Імперії.

От тільки імперія на той момент вже де-факто рухнула, її відновлення, окрім турбопатріотів ніхто не хотів, тому повстання провалилося, а Корнілов загинув під час Кубанського походу у 1918-му році.

Власне, десь приблизно така ж доля випала Пріґожину: він вже зараз спирається на турбопатріотів на кшталт Ґіркіна, паралельно з цим вибиваючи космічні бюджети на власну армію у слабких путінських губернаторів та лояльних бізнесменів, він вже зараз набирає певну політичну вагу, регулярно з‘являючись із коментарями на різноманітні політичні та геополітичні тему, аж до російського втручання у вибори в США, він вже зараз відкриває центри по всій РФ під власним брендом...

Тому, після смерті Путіна він, за допомогою власної армії та грошей спробує здійснити власний «похід на Петроград», як колись Корнілов, з метою встановлення жорсткої диктатури та порятунку територіальної цілісності РФ, що тріщатиме по швах.

Та от момент: знекровлені війною в Україні малі народи Росії, так само як свого часу народи РІ після Першої Світової та СССР після Афґаністана - не захочуть залишатись під метрополією Москви і надалі гинути за її інтереси, тож процес розпада навіть пришвидшиться в умовах загрози встановлення проімперської військової диктатури.

Мішустін, який після смерті Путіна автоматично стане в.о. і фактично очолить РФ як і Кєрєнскій - не матиме ані волі ані харизми для втихомирення буйного «повара», ну і той розпочне спроби повернення національних республік до складу РФ і десь на Північному Кавказі безславно загине від шальної кулі, при тому не факт що не випущеної йому в спину.

Ну а після відходу Мішустіна, залишки російських територій перебере під себе ФСБ, за ширмою Патрушева-молодшого, і, вже з позиції не РФ, а РР, (Російської республіки), спробують вибудовувати нові відносини з нами, себто з Цивілізованим Світом на паритетних умовах і після ядерного роззброєння.

В цьому всьому, особисто мені смішно те, що кухар Пріґожин вирішив йти за заповітами Лєніна, який стверджував, що «кухарка может управлять государством». Ні. Не може. Доведено тим таки Лєніним і всіма його послідовниками

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/18750

Новости портала «Весь Харьков»