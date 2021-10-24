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Як відпочити батькам, які доглядають за дітьми з інвалідністю? - Мінсоцполітики

Як відпочити батькам, які доглядають за дітьми з інвалідністю? - Мінсоцполітики

Батькам, які взяли на себе нелегку відповідальність виховувати дитину з інвалідністю, теж потрібно хоча б раз на рік відпочивати. Але з ким залишити дитину, яка потребує постійного догляду?

Для цього прийнято Державний стандарт соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків (або тих, хто їх замінює), які доглядають за дітьми з інвалідністю. Він передбачає право на 30-денний відпочинок раз на рік, який можна розбити на 10 частин.

Для того, щоб скористатися послугою перепочинку, необхідно звернутися з усною чи письмовою заявою (можна в електронному вигляді) до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу територіальної громади за місцем проживання чи перебування громадянина або надавача соціальних послуг недержавного сектору.

Поки батьки відпочиватимуть, їхні діти в залежності від індивідуальних потреб й визначеного плану:

- цілодобово знаходитимуться під наглядом команди фахівців: психолога, соціального педагога, вихователя, медика, реабілітолога, інструктора з праці тощо, але не менше трьох спеціалістів;

- отримуватимуть повноцінне харчування і допомогу в самообслуговуванні чи санітарно-гігієнічний догляд;

-матимуть змогу відвідувати заклади освіти чи реабілітаційні установи;

- змістовно проводитимуть дозвілля та відпочинок, в тому числі, їздитимуть на екскурсії, святкуватимуть дні народження, зустрічатимуться з друзями і близькими.

Ця послуга може надаватися як за місцем проживання заявника, так і в спеціально пристосованому приміщенні надавача послуги (скажімо, в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями), де умови максимально пристосовані для пересування маломобільних людей.

Источник: msp.gov.ua

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