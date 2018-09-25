Як виїхати з дитиною за кордон: нові правила

28 серпня цього року набув чинності Закон № 2475-VIII від 03.07.2018, яким внесено зміни до Сімейного кодексу України та інших законів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання. Зміни торкнулися і порядку виїзду з дитиною за межі України.

Наш постійний експерт із правових питань, адвокат Роман Чумак, підтверджує: новацією законодавства стало те, що той з батьків, з ким проживає дитина, може самостійно вирішувати питання її тимчасового виїзду за межі України. Але термін такого виїзду не може перевищувати одного місяця.

– Однак самостійно вивезти дитину за межі України можна лише з певною, визначеною законодавством метою, – зауважує Роман Чумак. – Мета може бути такою: лікування, навчання, участь дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, для оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей.

Для того щоб підтвердити факт проживання дитини з одним з батьків, необхідно отримати або відповідне рішення суду, або висновок органів опіки та піклування. Крім того, необхідною умовою є направлення одним з батьків, з ким виїжджає дитина, рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі України іншому з батьків, якщо відоме місце проживання останнього. У повідомленні має бути зазначено мету виїзду, державу прямування та час перебування в такій державі.

– Якщо буде виконано усі умови, то один з батьків може спокійно виїхати з дитиною за кордон, без необхідності отримання нотаріальної згоди іншого з батьків. Виняток стосується лише тих батьків, до яких застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною – вони не мають права самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини, – каже адвокат.

За його словами, у деяких випадках один з батьків, з ким проживає дитина, має право виїхати за межі України й на строк більший, ніж один місяць. Така можливість виникає в разі наявності в іншого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, або за три місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання та інше. Така заборгованість підтверджується довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів, яку можна отримати в територіальному органі виконавчої служби.

Щодо тих батьків, які проживають окремо від дитини, належно виконують батьківські обов’язки, не мають заборгованості зі сплати аліментів і бажають виїхати з нею за межі України, то для них передбачено такий порядок виїзду.

– Такі батьки мають отримати нотаріально посвідчену згоду на виїзд дитини за кордон від того з батьків, з яким проживає дитина. Якщо один з батьків, з яким проживає дитина, не бажає надати відповідну згоду, то інший з батьків має направити йому рекомендований лист з повідомленням за наданням такої згоди, – пояснив Роман Чумак. – Якщо після десяти днів з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа згоду не було надано, той з батьків, що проживає окремо від дитини, може звернутися до суду із заявою про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»