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Як викликати «швидку», якщо є перебої зі зв’язком?

Як викликати «швидку», якщо є перебої зі зв’язком?

Інколи українці не можуть додзвонитися на «103» через перебої зі зв’язком, що трапляються внаслідок російських терористичних атак. Що робити у таких випадках, розповів міністр охорони здоров’я Ляшко.

Якщо не можете викликати «швидку» з мобільного, скористайтеся:

● стаціонарним зв’язком;

● регіональними мобільними інтернет-додатками;

● екстреним набором на телефоні.

Зазначимо, що завдяки генераторам оперативно-диспетчерська служба працює навіть під час відключення електроенергії – дзвінки на «103» приймають у всіх регіонах України.

Джерело: https://t.me/spravdi/20999

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