Як викликати «швидку», якщо є перебої зі зв’язком?
Інколи українці не можуть додзвонитися на «103» через перебої зі зв’язком, що трапляються внаслідок російських терористичних атак. Що робити у таких випадках, розповів міністр охорони здоров’я Ляшко.
Якщо не можете викликати «швидку» з мобільного, скористайтеся:
● стаціонарним зв’язком;
● регіональними мобільними інтернет-додатками;
● екстреним набором на телефоні.
Зазначимо, що завдяки генераторам оперативно-диспетчерська служба працює навіть під час відключення електроенергії – дзвінки на «103» приймають у всіх регіонах України.
Джерело: https://t.me/spravdi/20999