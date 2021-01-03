Які вимоги до освіти сержантського складу існують на сьогодні?

Про це кореспонденту АрміяInform розповів головний старшина ЗСУ − начальник Управління по роботі з сержантським складом Збройних Сил України старший прапорщик Олександр Косинський.

– Для головних сержантів до рівня батальйону ми висуваємо вимогу – наявність повної загальної освіти. Коли це вже головний сержант полку, бригади й вище – він повинен мати перший ступінь вищої освіти на рівні бакалавра. Для цього при вищих військових навчальних закладах ми щорічно отримуємо близько 250 навчальних місць, де сержанти мають змогу коштом Міністерства оборони України (МОУ. – Ред.) заочно навчатися, здобувати ступінь бакалавра. Тобто, якщо сержант став на посаду головного сержанта роти чи батальйону, він вже має замислитися, що йому потрібно вступити до військового вишу за цивільним фахом і коштом МОУ протягом певного часу здобувати вищу освіту, – зазначив головний старшина ЗСУ.

За його словами, наприкінці кожного року до Головного управління персоналу (J1) Генерального штабу ЗСУ та Управління по роботі з сержантським складом приходить розподіл від Департаменту військової освіти та науки МОУ стосовно кількості навчальних місць і напрямків здобуття вищої освіти при 10 військових вишах.

– Якщо, наприклад, головний сержант батальйону тільки прийшов на посаду, і знає, що 3-4 роки перебуватиме на ній, то йому краще вже обрати майбутню спеціальність, яка більш пов’язана з його напрямком роботи. Наприклад, юридичну. І вже почати навчатись. Наприклад, у Харківському національному університеті Повітряних Сил. Якщо у сержанта є ще бойовий досвід, то у нього буде позаконкурсний вступ. І він коштом Міністерства оборони заочно здобуватиме освіту, двічі за рік вибуваючи на навчальну сесію. До речі, якщо ми бачимо, що людина – вже на 3-му або 4-му курсі вишу, то ми її пропускаємо як кандидата на посаду головного сержанта бригади, – зауважив Олександр Косинський.

Окремо під час нашої розмови він торкнувся логістичних та технічних посад.

– Нині військові коледжі сержантського (старшинського. – Ред.) складу мають статус навчальних закладів передвищої освіти. Військовослужбовці, які закінчують там навчання, отримують відповідний ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр. Це дозволяє їм бути призначеними на технічні та логістичні посади. У коледжах так само навчання проходить безкоштовно, але вже на денній формі навчання. Навчання триває два з половиною роки. Якщо військовослужбовець служить за контрактом, то за ним зберігається його грошове забезпечення і він має право проживати поза межами військового містечка. За час навчання він здобуває фах по тій чи іншій спеціальності. І отримує диплом державного зразка, який дозволяє йому, навіть після звільнення з військової служби, працювати за цим диплому у цивільному житті. Такий військовослужбовець після коледжу призначається на свою посаду і далі просувається по службі. Навчання у коледжі прирівняне до середнього рівня підготовки сержантського складу ЗСУ, – підкреслив головний старшина ЗСУ − начальник Управління по роботі з сержантським складом Збройних Сил України старший прапорщик Олександр Косинський.

Источник: armyinform.com.ua

Автор: Євген Проворний, кореспондент АрміяInform

Фото: Дмитро Юрченко

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