Як військовослужбовцю швидко порахувати, яка в нього буде пенсія?

Сьогодні кожен військовослужбовець може самостійно полічити, яка пенсія чекає на нього у разі звільнення з військової служби після вислуги у 25 та більше років. Обчислення прості, хоча й приблизні. Проте саме вони стануть орієнтиром для кожного армійця.

Отже, якщо маєш 25 років вислуги, треба помножити свою середньомісячну заробітну платню на 0,65. Якщо прослужив 26 років — на 0,68, якщо 27 і більше — на 0,7.

Сам процес нарахування пенсій для військовослужбовців трохи складніший. Спеціальний кореспондент АрміяInform дізнавався про його основні особливості у представників Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

За словами заступника начальника відділу призначення й нарахування пенсій військовослужбовцям та деяким іншим категоріям громадян Оксани Олійник, усі процедури щодо військових пенсіонерів відбуваються згідно із чинними нормативно-правовими актами.

— Найбільш поширеним видом пенсії, яка нараховується та виплачується нашим захисникам є довічна пенсія за вислугу років. Військовослужбовцям, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби, — розповіла Оксана Олійник.

Як відомо, з 1 жовтня 2020 року пенсії за вислугу років військовослужбовцям призначають незалежно від віку, якщо на день звільнення з військової служби особи мають вислугу 25 календарних років і більше. У такому разі під час обчислення пенсії враховується посадовий оклад, надбавки за вислугу років та військове звання на дату призначення пенсії, а також додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер (надбавки за класність, таємність, за безперервний стаж на шифрувальній роботі, наукові, вчені звання та премія) за 24 останні місяці служби шляхом ділення загальної суми на 24. Згідно із Законом пенсії за вислугу років призначають у таких розмірах: 20 років вислуги — 50 %, а за кожен рік служби понад 20 років — ще 3 %. Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить 70 % сум грошового забезпечення.

Зауважмо: обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюють зазвичай за послужним списком особової справи військовослужбовця.

Також важливим є той факт, що час проходження служби, протягом якого військовослужбовці брали участь в АТО/ООС, зараховується до вислуги років на пільгових умовах — один місяць служби за три.

Варто зауважити, що максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (станом на 1 січня 2021 року становить 17690 гривень).

За призначенням пенсії треба звертатися до територіального органу Пенсійного фонду України, який не пізніше ніж у 10-денний строк з дня надходження документів ухвалює рішення про призначення пенсії.

Источник: armyinform.com.ua

Автор: Василь Лабай, кореспондент АрміяInform

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