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Як вступати до закладів фахової передвищої або вищої освіти особам, які не отримали паспорти у формі ID-картки – роз’яснення МОН

Як вступати до закладів фахової передвищої або вищої освіти особам, які не отримали паспорти у формі ID-картки – роз’яснення МОН

11 березня Міністерство освіти і науки України направило лист-роз’яснення керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти з інформацією щодо вступу до закладів освіти у 2021 році осіб, які є громадянами України, але через свої релігійні переконання відмовляються від отримання паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки та проходять судову процедуру для отримання паспорта громадянина України у формі книжечки. https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-dokumentiv-vstupnikiv-yaki-posvidchuyut-osobu-ta-gromadyanstvo

З метою врегулювання питання вступу такої категорії дітей до закладів фахової передвищої та закладів вищої освіти між МОН та Державною міграційною службою України досягнуто згоди щодо можливості прийому у таких осіб свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу ДМС з інформацією про належність особи до громадянства України, що надається особі у відповідь на її звернення.

Отже, для вступу у 2021 році громадяни, які відмовились отримувати паспорт у формі ID-картки, подають особисто:

● свідоцтво про народження;

● лист територіального підрозділу Державної міграційної служби з інформацією про належність особи до громадянства України;

● заяву на ім’я керівника закладу освіти.

Источник: mon.gov.ua

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