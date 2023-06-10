У Харкові планують перейменувати три вулиці на честь лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, нацгвардійця Олега Громадського та бійця з позивним «Да Вінчі»

Які вулиці перейменують у Харкові:

Плеханівську — на вул. Георгія Тарасенка, лідера "Фрайкору";

Державінську — на вул. Дмитра Коцюбайла, який мав позивний "Да Вінчі";

Броненосця "Потьомкіна" — на вул. Олега Громадського, який служив у лавах Нацгвардії.

Також комісія вирішила назвати безіменний сквер на вул. Конторській, навпроти будинку №5 на честь захисниці Владислави Черних.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/40477

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