Як у США обирають президента 2020: пояснюємо простими словами

Президент Сполучених Штатів Америки має величезний міжнародний вплив. Зокрема, на те, як світ реагує на глобальні кризи - війни, пандемії і зміни клімату.

Тому, коли кожні чотири роки у США відбуваються вибори, всіх дуже цікавить - хто їх виграє. Але не всі добре розуміють, як саме це відбувається.

Навіть тут, на шпальтах BBC News, ми нагадуємо, як працює американська виборча система і яким серйозним полем битви є кожен штат у США.

Тому, якщо ви хочете освіжити свої знання або вперше намагаєтесь розібратись, як саме американці обирають президента, вам допоможе наше просте пояснення.

Коли будуть вибори і хто кандидати?

Вибори президента у США завжди проводять першого вівторка після першого понеділка листопада, тобто цього року - 3 листопада.

На відміну від багатьох інших країн, у політичній системі США домінують лише дві партії, тому президент завжди належить до однієї з них.

Республіканці - консервативна політична партія США, і їхній кандидат на виборах цього року - президент Дональд Трамп, який сподівається вибороти ще чотири роки при владі.

Демократи - ліберальна політична партія США, і їхній кандидат - Джо Байден, досвідчений політик, найбільше відомий як віцепрезидент в уряді Барака Обами, але загалом у політиці з 1970-х років.

Обом чоловікам за 70 - Трампу буде 74 роки на початку другого терміну, а 78-річний Байден може стати найстарішим президентом в історії США, який йде на перший термін.

Як визначають переможця?

Переможець - не завжди той, хто отримав більшість голосів. Приміром, у 2016 році Гілларі Клінтон набрала майже на три мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але все-таки програла.

За Конституцією США, президента обирають не напряму громадяни, а група спеціально делегованих осіб, що називається колегією виборників.

За цією системою, кожен штат отримує кількість голосів пропорційно до кількості населення. До колегії входять 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них.

Тому коли громадяни йдуть на дільниці, вони насправді голосують не за президента, а за виборника, який підтримує того чи іншого кандидата.

В усіх штатах, окрім двох, виборники дотримуються системи "переможець забирає все" - тобто кандидат-переможець отримує підтримку всіх виборників.

Так, наприклад, той із кандидатів, хто здобуде принаймні на один голос більше у Нью-Йорку, матиме усі 29 "електоральних голосів" від цього штату, а його суперник - нуль.

Більшість штатів зазвичай схиляються до тієї чи іншої партії. Приміром, Каліфорнія підтримує демократів, тому республіканці навіть не намагаються їм кидати виклик. Аналогічна ситуація в Техасі, тільки навпаки: тут більшість мають республіканці.

Вочевидь, за такої системи кандидати ведуть боротьбу за штати, які дають найбільшу кількість "електоральних голосів".

Але справжнім полем битви перегонів є так звані "хиткі штати" - де обидва кандидати мають шанс здобути більшість голосів.

Хто може голосувати і як це відбувається?

Голосувати можуть громадяни США віком від 18 років.

Однак у багатьох штатах діють закони, що вимагають від виборців показати документи, що засвідчують особу, перш ніж вони зможуть проголосувати.

Такі закони часто запроваджують республіканці, які кажуть, що захищають результати голосування від фальсифікацій. Але демократи називають це гнобленням виборців, оскільки часто такі закони здебільшого зачіпають бідних виборців з-поміж меншин, які не можуть надати посвідчення особи, наприклад водійські права.

У штатах також діють різні правила щодо права голосу для ув'язнених. Більшість з них не можуть голосувати, але відновлюють це право після відбуття покарання.

Окрема тема - спосіб голосування.

Більшість людей голосують на виборчих дільницях, але в останні роки набирають обертів альтернативні методи голосування. У 2016 році 21% тих, хто проголосував, зробили це поштою.

Як люди голосуватимуть цього року - непросте питання через пандемію коронавірусу. Деякі політики закликають до ширшого використання поштових бюлетенів, але президент Трамп заявив - з дуже невеликими доказами - що це може призвести до ще більшої фальсифікації результатів голосування.

Обирають лише президента?

Ні. Вся увага, звичайно, буде прикута до протистояння Трампа і Байдена, але 3 листопада американці також обиратимуть нових членів конгресу.

Демократи вже контролюють палату представників, тому прагнуть зберегти свої позиції, намагаючись при цьому отримати контроль над сенатом.

Якщо це станеться, і демократи отримають більшість в обох палатах конгресу, вони зможуть блокувати або відтягувати реалізацію планів президента Трампа у разі його перемоги.

Боротьба йде за усі 435 місць в палаті представників і 33 крісла в сенаті.

Коли будуть результати?

Підрахунок голосів може тривати кілька днів, але зазвичай стає зрозуміло, хто переміг, до ранку наступного дня після виборів.

У 2016 році Дональд Трамп вийшов на сцену в Нью-Йорку приблизно о 3 годині ночі, щоб виголосити переможну промову перед натовпом радісних прихильників.

Але влада вже попереджає, що цього року, можливо, доведеться чекати довше - дні або навіть тижні - через ймовірне збільшення кількості бюлетенів поштою.

Процедурні й судові позови також можуть істотно відсунути цей термін, як це було у Флориді у 2000 році.

Тоді американцям довелося чекати до середини грудня, перш ніж їм оголосили ім'я нового президента.

Коли переможець заступає на посаду?

Якщо Джо Байден переможе на виборах, він не одразу замінить президента Трампа, оскільки є встановлений перехідний період, щоб дати новому лідеру час призначати міністрів кабінету та скласти плани роботи.

За традицією урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Після церемонії інавгурації новий президент вирушає до Білого дому, щоб розпочати свій чотирирічний термін на посаді.

Источник: bbc.com

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