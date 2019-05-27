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Як унаслідувати спадщину, коли є розбіжність у прізвищах

Як унаслідувати спадщину, коли є розбіжність у прізвищах

Колись вам виписували паспорт та помилились в одній літері, а ви не звернули увагу? Але через це можуть виникнути складності з отриманням спадщини.

Як розповіла Анастасія Кушнір, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Первомайського центру з надання БВПД, у цьому випадку спадкоємцю померлої особи слід звернутись до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин. Такі справи розглядаються судом у порядку окремого провадження за місцем проживання заявника.

Заява про встановлення факту родинних відносин має відповідати вимогам цивільно-правового законодавства України. Зокрема, у ній повинно бути зазначено: який факт заявник просить встановити та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт.

Доказами у такій справі можуть бути: автобіографії, фотографії, листи – як ділового, так і особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, господарські книги, домові книги, а також інші документи; листи органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану; показання свідків, котрі можуть підтвердити взаємовідносини померлого із заявником.

За подання заяви про встановлення факту родинних відносин до суду необхідно сплатити судовий збір у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму для однієї працездатної особи, наразі ця сума становить 384 грн 20 коп. Від сплати збору звільнюються пільгові категорії населення, зокрема особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та прирівняні до них особи; особи з інвалідністю I та

II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатні особи з інвалідністю, громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники бойових дій та інші.

Источник: slk.kh.ua

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Темы: Украина

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