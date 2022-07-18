Як захистити sim-карту від шахраїв: відповідає Держспецзв’язку
Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.
Чи дійсно шахраї можуть користуватися функцією віддаленого відновлення SIM-картки? Як можна цьому завадити?
Шахраї справді можуть отримати доступ до вашого номеру телефону, щоб використати його в подальшому для реалізації своїх злочинних задумів: для доступу до онлайн-банкінгу, для злому профілів у соцмережах тощо.
SIM-картку можуть спробувати дистанційно, без відома справжнього власника, “відновити” у оператора. Це небезпечно, особливо коли йдеться про фінансовий номер, “прив’язаний” до банківських карток. Про такий випадок нещодавно повідомляла Кіберполіція України.
Які ознаки можуть свідчити про те, що ваш номер – у полі зору зловмисників:
● невідомі поповнюють ваш мобільний рахунок кілька разів на невеликі суми;
● вам нав’язливо телефонують із різних невідомих номерів із несуттєвих приводів. У жодному разі не передзвонюйте, якщо пропустили такий дзвінок.
Усе це потрібно злодіям для того, щоб у подальшому давати правильні відповіді на запитання операторів.
Якщо хочете додатково захистити свій номер:
● Забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти у мобільного оператора.
● Станьте персоніфікованим абонентом, зареєструвавши свій номер у оператора (це можна зробити як офлайн, так і онлайн). Тоді будь-які процедури із SIM-карткою можна буде виконувати лише після підтвердження особи за допомогою паспорта.
● Дбайте про безпеку фінансового номера. Не викладайте його у відкритий доступ на будь-яких вебсторінках, не використовуйте для онлайн-шопінгу, не повідомляйте незнайомцям.
Джерело: cvnews.cv.ua