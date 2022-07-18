Як захистити sim-карту від шахраїв: відповідає Держспецзв’язку

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Чи дійсно шахраї можуть користуватися функцією віддаленого відновлення SIM-картки? Як можна цьому завадити?

Шахраї справді можуть отримати доступ до вашого номеру телефону, щоб використати його в подальшому для реалізації своїх злочинних задумів: для доступу до онлайн-банкінгу, для злому профілів у соцмережах тощо.

SIM-картку можуть спробувати дистанційно, без відома справжнього власника, “відновити” у оператора. Це небезпечно, особливо коли йдеться про фінансовий номер, “прив’язаний” до банківських карток. Про такий випадок нещодавно повідомляла Кіберполіція України.

Які ознаки можуть свідчити про те, що ваш номер – у полі зору зловмисників:

● невідомі поповнюють ваш мобільний рахунок кілька разів на невеликі суми;

● вам нав’язливо телефонують із різних невідомих номерів із несуттєвих приводів. У жодному разі не передзвонюйте, якщо пропустили такий дзвінок.

Усе це потрібно злодіям для того, щоб у подальшому давати правильні відповіді на запитання операторів.

Якщо хочете додатково захистити свій номер:

● Забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти у мобільного оператора.

● Станьте персоніфікованим абонентом, зареєструвавши свій номер у оператора (це можна зробити як офлайн, так і онлайн). Тоді будь-які процедури із SIM-карткою можна буде виконувати лише після підтвердження особи за допомогою паспорта.

● Дбайте про безпеку фінансового номера. Не викладайте його у відкритий доступ на будь-яких вебсторінках, не використовуйте для онлайн-шопінгу, не повідомляйте незнайомцям.

Джерело: cvnews.cv.ua

Новости портала «Весь Харьков»