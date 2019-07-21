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Як змінити прізвище після одруження

Як змінити прізвище після одруження

У статті 53 Сімейного кодексу України зазначено: якщо при реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або за місцем їхнього проживання заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища.

Як пояснили у Новобаварському районному в місті Харкові відділі ДРАЦС, у такому випадку тому з подружжя - чоловіку або дружині, - хто бажає змінити прізвище, потрібно:

– подати заяву про внесення змін до актового запису про шлюб за відповідною формою до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації актового запису про шлюб;

– сплатити державне мито у розмірі 34 копійки та послуги відділу за складання заяви;

– надати оригінал свідоцтва про реєстрацію шлюбу.

Питання про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви. Але, як зазначили фахівці з Новобаварського відділу ДРАЦС, процедура внесення змін та видача повторного свідоцтва про шлюб зі змінами зазвичай розглядається та видається значно швидше.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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