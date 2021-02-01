Якими повинні були бути дві центральні станції метро у Харкові

Станція метро "Центральній ринок". Фото: mirmetro.net

Як кажуть, знайдіть 10 відмінностей,а також дізнайтесь, які ідеї намагались втілити архітектори при розробці інтер'єрів станцій "Спортивна" (тоді - "Стадіон") та "Центральний ринок" (тоді - "Комунальний ринок").

Ось ви знали, наприклад, що при оформленні станції «Спортивна» вперше в практиці вітчизняного метробудування для рішення архітектури склепіння застосовано структурну форму – ось ті самі, вже звичні нам трикутники з поглибленням. Ії запропонував автор проєкту, архітектор Юрій Плаксієв. А той факт, что на склепінні залу можна було угледити журавлів, що летять у вирій, ви раніше десь чули? Багато що можна дізнатися, гортаючі старі номери газети.

Отже, № 15 від 22 січня 1971 року:

"Ще дві станції

Повним ходом йде будівництво двох станцій – «Стадіон» і «Комунальний ринок». Вони односклепінчасті, з монолітного залізобетону, без опор. Склепіння споруджується в рухомій металевій опалубці. Яким же буде архітектурний вигляд цих двох станцій? Вичерпну відповідь на це запитання дає група працівників «Харківметропроекту». Проекти станцій днями здобули високої оцінки градобудівної ради та архітектурної громадськості міста.

На знімку ви бачите архітектурний проект станції «Стадіон». Автор Ю. О. Плаксієв. Вперше в практиці вітчизняного метробудування для рішення архітектури склепіння застосовано структурну форму. Якщо саме склепіння з монолітного залізобетону, то його внутрішня поверхня – із збірних армоцементних трикутних елементів з поглибленнями. Завдяки цьому при освітленні на склепінні виникають красиві світлотіні. Система діагональних швів стелі ніби розсуває зал, створює ілюзію простору. Завдяки такій стелі здається, що станційний зал і обидва вестибюлі складають одне приміщення.

Автор архітектурного проекту станції «Комунальний ринок» В. О. Співачук скористався скарбами українського народного мистецтва. Герби, геральдика, орнаменти, зображені на стінних малюнках, нагадують вироби старовинних ремесел. Матеріали для орнаментовки поки що остаточно не визначено. Оригінальний вигляд стелі. Коли дивишся вглиб залу, на склепіння, здається, ніби летять у вирій журавлі. Це враження створюють екрани (підвісні обштукатурені металоконструкції), з-за яких розсіюється світло.

Проєкти станцій метро. Фото з архіву СК

В основних приміщеннях обох станцій підлога з полірованого граніту. Стіни станцій і вестибюлів оздоблюватимуться уральським, кримським та закарпатським мармуром. Стіни переходів облицьовуватимуться плитами шлакоситалу кремового, сірого та зеленуватого кольорів. Цей матеріал буде завезено з Костянтинівського склозаводу.

Над архітектурними проектами, крім авторів В. О. Співачука та Ю. О. Плаксієва, працювали також архітектори В. В. Недогарко, А. М. Минаков, В. Б. Харченко, О. О. Юрченко, М. А. Плаксієва та інші". Підпис - Г. Бабич

Источник: slk.kh.ua

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