Якою буде мобілізація українок у найближчі три роки: пояснення від Міноборони

Протягом наступних кількох років мобілізація жінок в Україні буде добровільною.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, до 2026 року в Україні мобілізація жінок здійснюватиметься виключно на добровільній основі.

Більше того, як зазначила Ганна Маляр, навіть єдина медична спеціальність, володарки яких можуть підлягати призову до лав Сил оборони, не передбачає обов’язкової постановки на військовий облік.

“До 2026 року навіть та єдина медична спеціальність, яка може підлягати мобілізації, не має обов’язкової постановки на військовий облік. Усі інші професії у добровільному порядку”, – наголосила заступник голови Міноборони.

Станом на сьогоднішній день у зоні бойових дій несуть службу близько 5 тисяч жінок. Українки, за словами Ганни Маляр, добровільно вступили до лав Сил оборони України.

Источник: borgexpert.com

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