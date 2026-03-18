Якщо дивитися на це суто технічно, американська воєнна машина виглядає майже безальтернативно

(Ронін написав хороший текст про військову потужність США)

Авіаносні групи, стратегічна авіація, дозаправка в повітрі, глобальна логістика, розвідка, технологічна перевага, масштаб виробництва і накопичений досвід проєкції сили. Усе це створює образ держави, здатної дістати будь-кого і будь-де.

Але проблема в тому, що сучасна військова потужність демократії не є автономною. Вона не існує окремо від політичної легітимності, електорального циклу, бюджетного компромісу і суспільного консенсусу. Американські літаки летять не лише на пальному. Вони летять на схваленні Конгресу, на рейтингах адміністрації, на готовності платника податків оплачувати довгу зовнішню кампанію і на здатності політичного класу пояснювати, навіщо ця кампанія взагалі потрібна.

Саме тут і починається межа між номінальною могутністю та реальною політичною спроможністю. Бо коли в гегемоні настає фаза внутрішньої турбулентності — мідтерми, криза більшості, інфляційний тиск, втома виборця від зовнішніх конфліктів, поляризація медіаполя, — тоді навіть колосальна військова перевага перестає автоматично конвертуватися в рішучу і тривалу дію. Засоби залишаються. А от політична воля стає дефіцитною.

Іран, Китай та московія це чудово розуміють. Вони можуть поступатися Заходу за технологіями, за якістю інститутів чи за рівнем життя, але мають іншу стратегічну перевагу: їхні режими значно менше залежать від швидкого суспільного схвалення. У них інший горизонт планування, менше внутрішніх запобіжників, слабший зв’язок між ціною війни і політичною відповідальністю керівництва. Там не треба щоразу відтворювати суспільний консенсус, щоб обґрунтувати застосування сили. Там достатньо рішення центру.

Тому головна слабкість демократій сьогодні полягає не у нестачі зброї, не у слабкій промисловості і не у відсутності ресурсів як таких. Вона полягає у складності мобілізації політичної волі в умовах відкритого суспільства. Демократія сильна в конкуренції, в інновації, у гнучкості, у створенні багатства. Але в умовах довгого конфлікту вона часто програє в темпі режимам, які не зобов’язані переконувати власне населення, чому треба платити високу ціну за війну.

Звідси і парадокс сучасного світу. Теоретично демократичний Захід має майже все, щоб перемагати. Практично ж кожне велике силове рішення проходить через фільтр виборів, рейтингів, бюджетних торгів і суспільної втоми. І тому питання полягає не лише в тому, скільки в США літаків чи флотів. Питання в тому, чи є у демократії механізм довгого утримання стратегічної рішучості без внутрішнього розкладання консенсусу.

Саме тому авторитарні режими не обов’язково мають бути сильнішими за демократії. Їм достатньо бути терплячішими, жорсткішими і менш залежними від суспільного схвалення. Вони грають у довгу проти виборчого календаря. І поки демократія не знайде відповіді на цю асиметрію, її супротивники й надалі будуть тестувати межі її волі, а не межі її технічних можливостей.

