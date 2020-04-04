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Якщо захворюваність впаде, з травня люди підуть на роботу – прем’єр

Якщо захворюваність впаде, з травня люди підуть на роботу – прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у разі зниження захворюваності на початку травня на роботу зможуть вийти люди працездатного віку.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував на Telegram-каналі.

"Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення карантинних заходів.

Цей процес буде відбуватися у кілька етапів. Перший - на работу підуть люди працездатного віку, паралельно буде відновалюватися рух громадського транспорту.

Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки", - повідомляє прем’єр

За словами Шмигаля, уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки.

Нагадуємо:

Згідно макропрогнозу розміщеному у постанові уряду рівень інфляції зросте до 11,6% (нещодавно заявлялось про 8,7%), а ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра 3,9%)

Прогноз середньої зарплати впав до 10 706 грн (з 11 тисяч). Рівень безробіття, як і за раніше опублікованим прогнозом складе 9,4%.

За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.

Источник: epravda.com

Новости портала «Весь Харьков»

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