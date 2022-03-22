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Якість водопроводної води у місті постійно контролюють, – «Харківводоканал»

Якість водопроводної води у місті постійно контролюють, – «Харківводоканал»

Якість води у централізованій системі водопостачання Харкова постійно контролюють, повідомили в КП «Харківводоканал».

Як запевняють на підприємстві, станом на сьогодні, 22 березня, згідно з проведеними дослідженнями, відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді немає, якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам та нормам.

«Ми працюємо 24/7, долаючи всі обставини. Просимо харків’ян зберігати спокій та набрати необхідний запас води на випадок позаштатних ситуацій на спорудах та мережах водопостачання після обстрілів та вибухів», – зазначили на підприємстві.

Також в КП повідомили, що всі співробітники забезпечені необхідними матеріалами і, у випадку виникнення аварійних ситуацій, негайно розпочинають роботи з їх ліквідації.

Агентство Телевидения Новости

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