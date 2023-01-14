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Яку їжу не можна перевозити через кордон – список

Яку їжу не можна перевозити через кордон – список

Під час планування поїздки за кордон потрібно пам’ятати про митний контроль.

Існують продукти, які категорично заборонено вивозити за межі країни, тому під час перетину кордону працівники митної служби можуть їх конфіскувати.

Чи можна перевозити закрутки через кордон – дізнавалися Факти ICTV.

▶️ Що можна перевозити через кордон

Через кордон дозволено перевозити будь-яку їжу, готову до вживання у вигляді страви, але її сумарна вага не повинна перевищувати 2 кг на одну людину.

▶️ А от суворо заборонено перевозити:

● молоко і молочну продукцію (консерви, в яких є молочний продукт, наприклад, згущене молоко, теж можуть конфіскувати);

● м’ясо і будь-які м’ясні вироби (у вигляді бутерброду можна);

● консерви (домашні чи магазинні на м’ясній основі).

Інші продукти перевозити можна, але в обмеженій кількості. Наприклад, ікру можна перевезти лише 125 г на людину, свіжих овочів та фруктів – до 5 кг, шоколад – лише кілька плиток, мед – до 2 кг, яйця та яєчні вироби – до 2 кг, кава – до 500 г, а чай – до 100 г на людину.

Що стосується домашніх закруток, то прямої заборони немає. Проте митник може на власний розсуд конфіскувати чи дозволити перевезення закруток.

Оскільки банки з помідорами чи огірками можуть виглядати підозріло (можливо, ви поклали заборонений предмет всередину), вашу консервацію можуть забрати.

Краще не ризикувати та не брати з собою закрутки. Але ви можете перекласти їх у контейнер для їжі. У такому вигляді митники можуть не вилучити консервацію. Але тут як пощастить.

Пам’ятайте, що м’ясну та молочну консервацію перевозити суворо заборонено.

Джерело: fakty.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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