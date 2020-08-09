Ян Бжезинский: Только жесткие действия Запада остановят реваншизм России

Накануне 12-й годовщины нападения России на Грузию в эксклюзивном интервью для Грузинской службы «Голоса Америки» Ян Бжезинский, старший аналитик Атлантического Совета, занимавший в администрации президента Джорджа Буша-младшего пост заместителя помощника министра обороны, заявил, что Путин предпринял максимум усилий, чтобы разрушить мировой порядок.

Ян Бжезинский: Он постарается это сделать. И он упорно, если не агрессивно, работает в данном направлении. Его действия: вторжение в Грузию, вторжение в Украину, стремительное увеличение военных расходов, наращивание вооруженных сил на восточной границе НАТО, излишне провокационные военные действия в Средиземном море, в Атлантическом и Тихом океанах, в Арктике, военные учения с участием более 100 тысяч солдат, которые могут потенциально быть очень дестабилизирующими, – все это гораздо более конфронтационный подход к миропорядку, который, как он считает, угрожает его личным интересам в России.

Западу понадобилось слишком много времени, чтобы осознать угрозу со стороны России и сегодня последствия этой бездеятельности, запоздалой реакции налицо в своём крайнем проявлении в Грузии и Украине, значительные части которых оккупированы Россией. Мы не ответили надлежащим образом. Нам необходимо реагировать гораздо более последовательно и решительно на этот вызов.

Путин был удивлен слабостью реакции западных стран на осуществленную Россией агрессию. Россия оккупировала Грузию и в течение года дипломатические и экономические санкции против России почти полностью испарились. Россия оккупировала часть территории Украины, и да, в ответ на это было введено больше санкций, но вопрос в следующем: являются ли они достаточно жесткими для того, чтобы вынудить Путина пересмотреть свои планы? Нет.

Нам нужно наложить гораздо более жесткие отраслевые санкции на их энергетические рынки, чтобы заставит Путина пересмотреть те расчеты, которыми он руководствовался при осуществлении агрессии. Нам необходимо быть немного более жесткими в соблюдении политической изоляции российского руководства. Путину не должно быть позволено появляться или же быть приглашенным на такие мероприятия как G7 или G8, потому что там представлены демократические лидеры, а не агрессоры или авторитарные деятели.

Ян Бжезинский: Вторжение в Грузию было трагедией для Грузии, но при этом тогда наглядно проявилась некомпетентность российских военных сил. Можно сказать, что сравнительно небольшая грузинская армия оказала чрезвычайно решительное противостояние превосходящим по количеству российским военным силам. И русским удалось победить на начальных этапах военных действий не из-за их компетентности, а просто благодаря многочисленности.

Затем вмешались западные лидеры и бизнесмены. В Петербурге состоялись конференции по развитию бизнеса, призванные помочь российской экономике. Я думаю, что Путин сделал из этого следующие выводы: у него должны быть лучше подготовленные военные силы, и, второе, Запад реально не настроен жестко реагировать на российскую агрессию.

Так что неспособность Запада придерживаться жесткой позиции, реагируя на оккупацию Грузии, фактически вдохновила его быть готовым к вторжению в Украину, и когда в хаосе 2014 года появилась такая возможность, он ею воспользовался.

На Западе с наивностью верили в то, что путем сотрудничества станет возможным изменить амбиции Путина. Честно говоря, я думаю в 2008 году часть людей не смогла осознать геополитическое значение российского вторжения в Грузию. Мне кажется, некоторые думали, что это маленькая страна, не входящая в НАТО, расположенная где-то далеко, у Черного моря, и что вряд ли в данном случае стоит сильно обострять отношения.

И это был недальновидный подход, так как в результате, это оказалось поощрительным для Путина и создало контекст для более масштабного вторжения в Украину.

Очевидны доказательства того, что Россия готовила вторжение в Грузию довольно долго. Это видно по предварительному размещению российской техники и военных сил в месяцы, предшествовавшие вторжению в Грузию в 2008 году. Дело в том, что Путин прагматик. Это человек, который тщательно готовится и терпеливо ждет возможности. И неважно, предоставило ли ему тогда грузинское правительство возможность или нет.

Дело в том, что Путин готовился к такой возможности. А затем он вторгся, и вторгся с полномасштабной силой, явно предназначенной для захвата всей территории Грузии. И если бы не реакция Соединенных Штатов, это вторжение, вероятно, было бы успешным. Но, к сожалению, два важных региона Грузии остаются оккупированными по сей день.

Путин захватил части территории Украины и Грузии, и они находятся под российской оккупацией. Отсутствие прогресса на их пути в НАТО фактически означает предоставление Путину права вето на членство в Альянсе. Это в корне неверно. Это дестабилизирует, и побуждает Путина быть еще более агрессивным и все более и более бесцеремонным.

Украинцы и грузины заслуживают четкого пути, дорожной карты, контрольного списка того, что им нужно сделать, чтобы вступить в Альянс. И я бы добавил в отношение Грузии, что это страна, которая де-факто является членом Альянса уже более десяти лет. Маленькая Грузия представлена в миссии НАТО большим количеством военных, чем большинство наших союзников, большинство стран-членов НАТО.

Это страна, которая делает то, что ожидается от члена НАТО и она имеет право иметь четкий план для членства. Непредоставление дорожной карты, по моему мнению, обрекает Украину и Грузию на уязвимость нахождения в серой зоне. А это стимулирует реваншистские амбиции лидеров вроде Путина. Так что, не предоставляя им четкого плана по членству, мы фактически способствуем региональной нестабильности. Нам нужно выйти за рамки этого. Необходимо, чтобы для этих двух стран был обозначен четкий путь к членству в НАТО.

ГА: Касательно так называемой продолжающейся «бордеризации» и «ползучей оккупации», т. е. передвижения российскими военными линии оккупации вглубь подконтрольной Тбилиси территории. Каким может быть ответ Запада на это специфическое проявление российской оккупации?

Я немного озадачен и встревожен молчанием западного сообщества в связи с продолжающейся ползучей оккупацией Грузии с помощью т.н. «бордеризации». Знаете ли, это де факто вторжение, во многих отношениях это то же самое, может немного менее жесткое и травматичное, чем вторжения 2008 и 2014 годов, но последствия те же: это вопиющее игнорирование суверенитета соседнего государства.

Необходимо чтобы за такие действия призывали к ответу. Именно поэтому я считаю, что «бордеризация» заслуживает как минимум очень жестких экономических санкций, в том числе отраслевых санкций. Я думаю, это единственный способ привлечь внимание Путина и убедить его в единстве Запада в вопросе противостояния российской агрессии, направленной против демократической Грузии.

Да, переговоры с Россией должны быть продолжены, но я думаю они не будут эффективны до тех пор, пока Запад не задействует более эффективно и решительно свою экономическую, политическую, и военную силу. Необходимость использовать эти возможности давно назрела.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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