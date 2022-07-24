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Японія не дозволить Путіну взяти участь в державних похоронах убитого експрем'єра Сіндзо Абе

Японія не дозволить Путіну взяти участь в державних похоронах убитого експремєра Сіндзо Абе

Японський уряд відмовить президенту Росії Володимиру Путіну в запрошенні на державні похорони колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе цієї осені, якщо він побажає бути присутнім

Про це повідомляє Nikkey.

Раніше Путін направив послання уряду Японії зі співчуттями після того, як Абе був застрелений 8 липня. Лідер РФ назвав його "видатним державним діячем", який "багато зробив для розвитку хороших відносин між нашими країнами".

Поки невідомо, чи висловив Путін бажання бути присутнім на державних похоронах, що заплановані на 27 вересня на арені "Ніппон Будокан" в Токіо.

Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі заявив журналістам у п'ятницю, що Японія проінформує Тайвань про час і місце проведення заходу. Розклад буде передано країнам, з якими Японія має дипломатичні відносини, а також міжнародним організаціям і регіонам, таким як Тайвань, які направили співчуття.

Відомо, що наразі Путіну де-факто заборонений в'їзд в Японію у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

8 липня у Японії скоїли замах на експрем'єра Сіндзо Абе отримав поранення. Політика доставили до лікарні, а потім перевели до медичного університету міста Нара, де він помер.

Джерело: espreso.tv

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