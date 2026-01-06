Японія передасть 66 одиниць технічного обладнання для прифронтових регіонів

У межах Проекту екстреного відновлення та реконструкції за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) до України буде поставлене технічне обладнання для прифронтових регіонів. Йдеться зокрема про:

20 модульних відділень Укрпошти на прифронтові регіони. Це повноцінні поштові хаби, які встановлюють у населених пунктах, де стаціонарні відділення були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Вони забезпечують стабільне надання поштових та фінансових послуг навіть в умовах обмеженої інфраструктури,

40 одиниць додаткової важкої техніки для розбору завалів та надання муніципальних послуг у Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях,

сучасний тренувальний симулятор для навчання операторів важкої будівельної техніки та 5 одиниць сучасної будівельної та вантажної техніки для студентів Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів у Білій Церкві.

«Японія залишається одним із наших ключових стратегічних партнерів, чия підтримка є системною та вчасною. Для нас критично важливо забезпечувати життєдіяльність прифронтових регіонів, які щоденно перебувають під обстрілами. Ця допомога — це здатність громад оперативно відновлюватися, надавати базові послуги людям та ставати стійкішими попри всі виклики війни», — наголошує Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Закупівлі буде проведено японською стороною, і обладнання буде поставлене до українських міст протягом наступних півроку.

«Співпраця з JICA дає відчутні результати для наших громад. Поставка модульних відділень Укрпошти забезпечує безперебійний доступ до поштових та інших послуг там, де вони обмежені через бойові дії. Водночас додаткова важка техніка для Сумщини, Запоріжжя та Чернігівщини — це наш оперативний ресурс для розбору завалів і швидкого відновлення муніципальної інфраструктури», — зазначає заступник Міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк.

Проект екстреного відновлення та реконструкції — це проект міжнародної технічної допомоги, в рамках якого відбувається відновлення інфраструктури за допомогою проектів швидкого впливу (quick impact projects, QIP).

Проект уже підтвердив свою ефективність через оперативне реагування на потреби громад, включаючи надання необхідного обладнання (комунальним службам, освітнім закладам, лікарням), експертної підтримки та проведення навчальних заходів.

У цілому з 2023 року через проекти технічної та грантової допомоги від Уряду Японії, які координує Мінрозвитку і які реалізуються спільно з JICA, було надано допомогу на понад 700 млн дол. США. Ці кошти спрямовані на енергетику, транспортну інфраструктуру, охорону здоров'я, освіту, водопостачання, гуманітарне розмінування, агропромисловий комплекс та муніципальні об'єкти.

Джерело: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»